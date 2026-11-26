Un nou documentar produs de Investigation Discovery, intitulat „Andrew Tate: Toxic Empire”, urmărește ascensiunea și controversele din jurul influencerului Andrew Tate, analizând atât parcursul său public, cât și mediul familial și social care i-ar fi modelat personalitatea.

Un nou documentar despre frații Tate dezvăluie detalii neștiute Foto: arhivă

Influența tatălui asupra lui Andrew Tate

Documentarul, format din patru episoade, include interviuri cu foști colaboratori, discipoli, prieteni ai familiei și persoane care susțin că l-au cunoscut îndeaproape pe Andrew Tate de-a lungul anilor. Potrivit realizatorilor, producția încearcă să explice modul în care creatorul de conținut a devenit una dintre cele mai controversate figuri din mediul online, potrivit Variety.

Una dintre temele centrale ale documentarului este relația dintre Andrew Tate și tatăl său, Emory Tate, un cunoscut jucător de șah din Statele Unite.

Persoane intervievate în producție susțin că există asemănări evidente între comportamentul celor doi, inclusiv tendința de a exagera anumite realizări și de a construi o imagine publică impresionantă.

Realizatorii seriei sugerează că multe dintre trăsăturile care l-au ajutat pe Andrew Tate să își construiască brandul online își au originile în modelul oferit de tatăl său, pe care influencerul l-a prezentat în repetate rânduri drept una dintre cele mai importante surse de inspirație.

Documentarul urmărește și modul în care Andrew și fratele său, Tristan Tate, au acumulat notorietate pe internet, atrăgând milioane de urmăritori prin promovarea unui stil de viață extravagant, a mesajelor despre succes financiar și a unor opinii care au generat numeroase controverse.

Producția reamintește că cei doi frați s-au confruntat în ultimii ani cu multiple investigații și acuzații legate de trafic de persoane și infracțiuni sexuale, acuzații pe care aceștia le-au negat constant.

Mărturii ale unor femei care îl acuză pe Andrew Tate

În primele episoade ale documentarului apar și declarațiile unor femei care susțin că au avut experiențe traumatizante în relația cu Andrew Tate.

Una dintre acestea, identificată sub pseudonimul „Amelia”, povestește despre o relație începută în 2013, în Marea Britanie. Ea afirmă că a fost agresată sexual de Tate și susține că ulterior a primit mesaje care au amplificat trauma suferită.

De asemenea, în documentar apare și Lauren Southern, fostă activistă și comentatoare conservatoare din Canada. Aceasta susține că a fost agresată sexual de Andrew Tate în timpul unei vizite în România, acuzații pe care influencerul le-a respins, afirmând că relația dintre ei a fost consensuală.

Frații Tate contestă acuzațiile

Potrivit producției, Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor și susțin că sunt victimele unor anchete motivate politic sau de presiunea mediatică.

Documentarul prezintă atât relatările persoanelor care îi acuză, cât și poziția publică exprimată de frații Tate de-a lungul timpului, fără ca aceste afirmații să fi fost stabilite definitiv de instanțele de judecată.

Un subiect care continuă să genereze controverse

„Andrew Tate: Toxic Empire” își propune să ofere o imagine amplă asupra fenomenului Andrew Tate, analizând atât influența sa asupra tinerilor din mediul online, cât și numeroasele controverse care i-au marcat cariera.

Seria documentară a fost lansată pe 25 noiembrie și promite să aducă în atenția publicului noi mărturii și detalii despre una dintre cele mai polarizante personalități ale ultimilor ani.