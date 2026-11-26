O familie din Marea Britanie a câștigat titlul pentru cea mai frumoasă casă decorată de Crăciun, iar în spatele spectacolului de lumini se află o poveste emoționantă. Ross și Michelle Clark, din satul Boughton-under-Blean, comitatul Kent, și-au transformat locuința într-un adevărat tărâm de poveste, în memoria primului lor copil, Jack, care a murit la numai șase zile de la naștere.

Casa a câștigat concursul național pentru cele mai frumoase luminițe de Crăciun din Marea Britanie Foto: Profimedia

Băiețelul a venit pe lume prematur, în 2002, și a suferit din cauza lipsei de oxigen la nivelul creierului. După tragedie, cei doi au devenit părinții altor doi copii, Lewis și Ellie, care au crescut alături de această tradiție și participă acum la pregătirea decorului. Proiectul a început ca un omagiu adus lui Jack, iar în 2016 familia a deschis pentru prima dată porțile casei pentru vizitatori.

10.000 de oameni vin anual să admire casa familiei Clark

Familia Clark, alături de actrița Martine McCutcheon Foto: Profimedia

De atunci, instalația a devenit tot mai spectaculoasă: peste 500.000 de beculețe, aproximativ 3.000 de ornamente, 16 figurine și instalații care cântă și dansează, o sanie uriașă, un tun de zăpadă și chiar un sat miniatural de Crăciun.

Amenajarea întregului decor durează aproape două luni, iar familia a investit aproximativ 39.300 de dolari în ultimii zece ani.

În fiecare sezon, în jur de 10.000 de oameni vin să admire luminile, să caute spiridușii ascunși printre decorațiuni sau să lase un mesaj pentru cei dragi în „copacul amintirilor”. Vizitatorii sunt întâmpinați de muzică și personaje festive, iar copiii pot descoperi surprize ascunse în decorul care se întinde în curtea familiei.

Au fost folosite 500.000 de beculețe Foto: Profimedia

Mai mult, inițiativa a strâns până acum aproximativ 78.500 de dolari pentru organizații caritabile. Casa familiei Clark a fost desemnată câștigătoare în competiția națională pentru cele mai frumoase lumini de Crăciun din Marea Britanie. Premiul a fost înmânat de actrița Martine McCutcheon, cunoscută din filmul „Pur și simplu dragoste”.

Pe lângă trofeu, familia a primit 3.930 de dolari pentru facturile la energie. Pentru Ross și Michelle, însă, adevărata răsplată rămâne bucuria celor care le trec pragul și faptul că, în fiecare iarnă, povestea lui Jack continuă să lumineze întreaga comunitate.