Atmosfera Crăciunului începe să se simtă în marile orașe ale lumii, unde străzile, clădirile și piețele au fost deja împodobite de sărbătoare. Primele târguri și-au deschis porțile, vitrinele magazinelor au prins viață, iar decorațiunile festive au transformat centrele orașelor în adevărate atracții pentru localnici și turiști.

Londra s-a „îmbrăcat” de Crăciun

Luminițele de Crăciun din Londra au fost aprinse pe 12 noiembrie Foto: Profimedia

Capitala britanică și-a aprins luminile de sărbătoare pe 12 noiembrie, când instalațiile de pe Bond Street au fost puse în funcțiune în cadrul unei ceremonii speciale. Inspirat de bijuteriile Coroanei, decorul cu zeci de mii de LED-uri strălucește deasupra magazinelor.

Tot în această perioadă, pubul Churchill Arms din Notting Hill a fost împodobit cu sute de ornamente și brazi.

La Grădina Botanică Regală Kew, vizitatorii pot parcurge, începând din 13 noiembrie, un traseu nocturn de trei kilometri, cu tuneluri de lumină și instalații artistice, disponibil în anumite seri până pe 3 ianuarie 2027.

Berlinul a intrat în atmosfera de Crăciun

Mai multe piețe festive au fost deschise la Berlin Foto: Profimedia

Și capitala Germaniei a intrat în atmosfera sărbătorilor, chiar dacă sezonul oficial al târgurilor de Crăciun începe, în mod tradițional, după 22 noiembrie. Primele piețe de iarnă au deschis porțile deja, iar tarabele decorate îi întâmpină pe vizitatori cu vafe proaspăt coapte și vin fiert.

Târgurile de Crăciun și-au deschis porțile în München Foto: Profimedia

München: În capitala Bavariei, mai multe târguri și atracții de iarnă și-au deschis porțile pe 17 noiembrie. Printre ele se numără Winterworld de la Motorworld, târgul din Werksviertel-Mitte și Alpenwahn. Celebrul târg Christkindlmarkt din Marienplatz se deschide pe 20 noiembrie.

Toronto: Orașul canadian a dat startul sărbătorilor pe 12 noiembrie, odată cu deschiderea Distillery Winter Village. Momentul inaugurării a fost marcat de aprinderea unui brad de aproximativ 17 metri, împodobit cu peste 80.000 de luminițe albe și sute de ornamente. Târgul, amenajat în cartierul istoric Distillery District, reunește căsuțe cu produse de sezon, preparate festive și atracții pentru vizitatori. Evenimentul va continua până pe 3 ianuarie 2027.

Luminițele de Crăciun au fost aprinse în Tokyo de la începutul lunii noiembrie Foto: Profimedia

Tokyo: Capitala Japoniei și-a aprins decorațiunile de Crăciun încă de la începutul lunii noiembrie. Pe bulevardul Keyakizaka, din cartierul Roppongi, aproximativ 970.000 de LED-uri albastre și albe luminează o porțiune de 400 de metri, având Turnul Tokyo în fundal. În Marunouchi, instalațiile au fost aprinse pe 12 noiembrie, iar peste 572.000 de luminițe aurii împodobesc copacii de-a lungul unei distanțe de 1,2 kilometri.

Orașul Vigo s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare Foto: Profimedia

Vigo: Orașul spaniol din regiunea Galicia și-a aprins luminile de Crăciun pe 14 noiembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase organizate în piața Porta do Sol. Peste 12 milioane de LED-uri luminează aproximativ 500 de străzi, iar decorurile includ 1.169 de arcade luminoase, 2.700 de copaci împodobiți și 3.000 de motive ornamentale. Evenimentul a fost precedat de o paradă cu peste 250 de participanți, personaje uriașe și muzică.