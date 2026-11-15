Cât a ajuns să coste mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova! Prețurile care îi așteaptă pe vizitatori

La Craiova, Moș Crăciun a parcurs aproape 4.000 de kilometri pentru a da startul sărbătorii, iar peste două milioane de luminițe au fost aprinse în centrul orașului, transformând Tărâmul Elfilor într-o atracție care îi fascinează atât pe localnici, cât și pe turiștii străini.

Cu ce prețuri îi întâmpină comercianții pe vizitatorii Târgului de Crăciun din Craiova Foto: Shutterstock

Totuși, atmosfera de poveste și bradul impunător, mult mai mare decât cel de anul trecut, vin la pachet cu prețuri piperate la preparatele culinare și băuturile de sezon, unde un simplu hotdog ajunge să coste chiar și 65 de lei.

Cât costă mâncarea și băuturile la Târgul de Crăciun din Craiova

Mii de vizitatori s-au adunat în centrul Craiovei pentru a admira jocurile de lumini și decorurile festive. Printre ei s-a numărat și influencerul Balkan Dad, care a mărturisit: „Simt spiritul Crăciunului în România. Îmi place mult”.

De asemenea, o mamă venită împreună cu fetițele ei a apreciat atmosfera relaxată: „Este foarte frumos, nu este așa aglomerat cum m-aș fi așteptat, este frumos, recomandăm”.

Când vine vorba însă de bunătățile de la căsuțe, unii vizitatori au recunoscut că tarifele sunt o adevărată provocare pentru buzunare:

„Un pic cam mari pentru ce-ți oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a declarat un vizitator, potrivit Observator.

Oferta gastronomică din Craiova este însă extrem de bogată, incluzând preparate tradiționale românești, de la mititei, frigărui și cârnați proaspeți, până la tocăniță, sărmăluțe, afumături, slănină, jumări și șorici. Potrivit comerciantului Larisa Oprea, carnea se vinde cu 16 lei suta de grame, cartofii și murăturile costă câte 8 lei, iar ciupercuțele 10 lei.

Pentru cei care aleg porții gata pregătite, o porție de 300 de grame de fasole cu afumătură costă aproximativ 25 de lei, câteva sarmale sunt 30 de lei, 4 mici se vând cu 32 de lei, o porție de pomana porcului ajunge la 45 de lei, iar tocana de miel costă 60 de lei porția. La capitolul băuturi, o sticlă de apă sau un ceai costă 10 lei, un suc, o bere sau un pahar de vin fiert ajung la 15 lei, iar o ciocolată caldă se vinde cu 20 de lei.

Atmosferă de poveste și prețuri la Târgul de Crăciun din Sibiu

Și Târgul de Crăciun de la Sibiu a furat startul sărbătorilor, întâmpinându-și vizitatorii cu concerte live, preparate tradiționale și un spațiu complet reconfigurat, cu bradul amplasat chiar în inima pieței. Organizatorul Andrei Drăgan Răduleț a subliniat că vizitatorii sunt primiți printr-o piațetă cu o poartă realizată din lemn istoric recuperat și se pot relaxa în colțuri tematice, inclusiv într-o sanie veche restaurată unde pot savura un vin fiert sau un ceai.

În zona gastronomică de la Sibiu, comerciantul Marcela Stoica a precizat că sarmalele sunt servite alături de varză, mămăligă inclusă în preț și smântână. Totodată, o porție de fasole costă 20 de lei, iar pentru 300 de grame de ceafă la grătar nota de plată ajunge la 51 de lei. Ambele târguri de Crăciun, atât cel din Craiova, cât și cel din Sibiu, rămân deschise până pe data de 3 ianuarie.