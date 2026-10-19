Când se deschide Târgul de Crăciun de la Craiova. Pregătirile au stârnit controverse: „Nu mai avem răbdare pentru nimic!"

Mai sunt aproximativ 70 de zile până la Crăciun, dar la Craiova atmosfera sărbătorilor începe deja să prindă contur. În centrul orașului se lucrează la decoruri inspirate din lumea elfilor, instalații luminoase și amenajări care promit să atragă mii de vizitatori. Târgul de Crăciun din acest an se anunță unul spectaculos, însă pregătirile timpurii nu sunt pe placul tuturor.

Peste două milioane de luminițe vor transforma orașul în „Tărâmul elfilor” Foto: Arhiva

În timp ce unii abia așteaptă să vadă orașul luminat, alții consideră că spiritul Crăciunului apare mult prea devreme. Târgul se deschide pe 13 noiembrie.

Craiova se transformă într-un tărâm de poveste

Deși sărbătorile de iarnă sunt încă la câteva săptămâni distanță, centrul Craiovei a intrat deja în etapa pregătirilor pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului. Artiștii, sculptorii și echipele tehnice lucrează la elementele decorative care vor schimba aspectul orașului și vor recrea atmosfera unui univers desprins din povești.

Tema ediției din 2026 este „Tărâmul elfilor”, concept anunțat de Primăria Craiova încă din luna august. Decorurile vor fi inspirate din lumea fantastică a personajelor care, în poveștile de iarnă, îl ajută pe Moș Crăciun să pregătească darurile.

Instalațiile luminoase vor avea un rol important în amenajarea centrului, unde sunt prevăzute peste două milioane de luminițe, menite să transforme străzile și piețele într-un decor festiv. Potrivit autorităților locale, lucrările au început încă din septembrie și se vor desfășura etapizat până la deschiderea oficială a târgului. Montarea decorurilor, instalarea luminilor și amenajarea spațiilor necesită timp, motiv pentru care echipele au început pregătirile cu mult înainte de sosirea iernii.

Bunătăți, cadouri și decoruri spectaculoase la Târgul de Crăciun din Craiova

Cei care vor ajunge la Târgul de Crăciun din Craiova se vor putea bucura nu doar de milioanele de luminițe și de decorurile inspirate din lumea elfilor, ci și de atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. Căsuțele din lemn vor aduce în centrul orașului produse artizanale, decorațiuni și idei de cadouri pentru cei dragi, în timp ce pofticioșii vor avea de unde alege când vine vorba despre bunătăți.

Cozonacul, turta dulce, prăjiturile și băuturile calde se numără printre produsele care completează experiența unei plimbări printre decorurile festive. La acestea se vor adăuga și food truck-urile, pentru cei care vor să facă o pauză și să guste ceva bun în timp ce descoperă târgul. În spatele atmosferei de poveste se află însă și o organizare care presupune pregătiri serioase. Comercianții și artizanii care participă trebuie să respecte regulile stabilite de organizatori, inclusiv cerințele privind folosirea logo-ului oficial al ediției din 2026 pe ambalajele produselor. Selecția participanților a fost deja anunțată, iar comercianții declarați eligibili au termen până la 31 octombrie pentru achitarea taxelor de participare.

Târgul nu înseamnă însă doar lumini, fotografii și cumpărături de sezon. Pentru restaurante, hoteluri, cafenele și alți operatori din industria ospitalității, evenimentul poate aduce un număr mai mare de clienți și încasări suplimentare. La ediția din 2025, impactul economic al târgului a atras atenția, fiind estimată o valoare de aproximativ 10 milioane de euro pentru industria HoReCa din Craiova. Astfel, evenimentul a devenit nu doar o atracție pentru vizitatori, ci și o perioadă importantă pentru afacerile locale, care mizează pe numărul mare de oameni veniți să intre în atmosfera sărbătorilor.

Târgul de Crăciun, Craiova 2025 Foto: Facebook

Pregătirile au stârnit controverse pe rețelele sociale

Momentul ales pentru începerea amenajărilor a stârnit controverse în mediul online. „Mi se pare grețos, au distrus sărbătoarea Crăciunului. Nu mai are nicio semnificație”, a comentat un utilizator. Alții au criticat graba: „Se exagerează... încep cu Crăciunul deja", „Sincer, în ritmul ăsta, o să ajungem să împodobim bradul când încă ne topim de căldură. N-am apucat să ne bucurăm de toamnă, că deja suntem băgați cu forța în atmosfera de Crăciun. Înțeleg că trebuie pregătite decorurile din timp, dar parcă se exagerează. Farmecul sărbătorilor era tocmai faptul că le așteptam cu nerăbdare, nu că ne întâmpină la fiecare colț cu luminițe cu luni înainte!”.

Un alt utilizator a scris: „Va arăta frumos, nu zic nu, dar parcă am transformat Crăciunul într-o competiție: cine pune mai multe luminițe, cine face cel mai mare decor și cine atrage mai mulți turiști. Sărbătoarea în sine pare că a trecut pe locul doi, iar totul se învârte în jurul spectacolului și al fotografiilor pentru rețelele sociale. Până în decembrie, riscăm să ne plictisim de Crăciun înainte să vină măcar Moșul!”. Au existat, însă și persoane care au apărat organizatorii:. „Ce aveți? E normal! Ați vrea să-l construiască într-o zi?”, a scris un alt utilizator. Unii au comparat situația cu cea din alte țări, unde decorațiunile de Crăciun sunt instalate cu mult înainte de luna decembrie.