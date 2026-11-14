Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o zi la Târgul de Crăciun din Sibiu? Prețurile la mâncare, băuturi și atracții în ediția 2026

Magia sărbătorilor de iarnă a cuprins deja centrul Sibiului! Târgul de Crăciun din Piața Mare și-a deschis porțile și îi așteaptă pe vizitatori în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, accesul fiind gratuit.

O zi la Târgul de Crăciun din Sibiu Foto: instagram/arhivă

Ediția din acest an vine cu un concept complet reconfigurat, atracții spectaculoase pentru toate vârstele și o ofertă gastronomică variată, adaptată tuturor gusturilor.

Ce noutăți spectaculoase aduce Târgul de Crăciun din Sibiu în acest an

Organizatorii au pregătit un decor de poveste, cu un concept nou de amenajare în care bradul de Crăciun este amplasat chiar în mijlocul Pieței Mari. Printre principalele surprize ale acestei ediții se numără:

- Revenirea proiecțiilor luminoase pe clădirile istorice din Piața Mare și instalarea unei scene mai mari.

- O poartă principală de intrare în stil rustic, construită din lemn istoric recuperat de la clădiri vechi de sute de ani.

- Căsuțe noi în zona gastronomică, realizate după modelul târgurilor celebre din Zürich și Berlin.

- Aleea Poveștilor, formată din patru căsuțe speciale unde vizitatorii pot asculta povești audio.

- Locuri de socializare și fotografii tematice, printre care o gondolă de schi, o sanie vintage și o zonă rustică amenajată cu bușteni.

Cât costă mâncarea, băuturile și atracțiile din Piața Mare

Cei care ajung la Târgul de Crăciun de la Sibiu trebuie să își pregătească bugetul atât pentru preparatele tradiționale și dulciurile de sezon, cât și pentru distracțiile din parc.

În zona de mâncare și băuturi, tarifele sunt următoarele: un pahar de vin fiert costă 15 lei, o bere este 12 lei, turta dulce și plăcintele ajung la 20 de lei, iar prăjiturile se vând cu 12–15 lei suta de grame, au spus Călători în bacheți.

Pentru o masă consistentă, un hot dog bavarez costă 40 de lei, ciolanul cu legume este 40 de lei porția, tocănița de vită ajunge la 45 de lei porția, o porție de 250 de grame de sarmale costă 49 de lei, iar varza călită este 20 de lei.

În ceea ce privește atracțiile, o plimbare cu roata panoramică costă 30 de lei pentru două rotații, o cursă de 3 minute cu trenulețul este 20 de lei, iar biletul pentru liftul fermecat variază între 25 și 30 de lei.

Programul de vizitare până pe 3 ianuarie 2027

Vizitatorii se pot bucura de atmosfera de sărbătoare din Piața Mare după următorul orar: de luni până vineri între orele 11:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica între orele 10:00 și 22:00. În zilele speciale de sărbătoare se aplică un program modificat: pe 24 și 31 decembrie târgul este deschis până la ora 16:00, iar pe 25 decembrie și 1 ianuarie porțile se deschid începând cu ora 16:00.