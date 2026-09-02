Începe Festivalul de Film de la Veneția 2026. Ce vedete sunt așteptate pe covorul roșu

Începe Festivalul de Film de la Veneția 2026, unul dintre cele mai prestigioase evenimente ale cinematografiei mondiale. Covorul roșu de pe Lido se pregătește să primească nume mari ale industriei, iar ediția din acest an promite atât glamour, cât și momente memorabile.

Festivalul de film de la Veneția Foto: shutterstock

George Clooney va fi premiat la Festivalul de Film de la Veneția 2026

George Clooney este una dintre marile atracții ale festivalului. Actorul american va primi un trofeu special pentru întreaga sa carieră, o recunoaștere a contribuției sale la cinematografia mondială.

Clooney este așteptat să sosească pe Lido însoțit de echipa celui mai recent film al său, „Jay Kelly”, iar apariția lui promite să fie unul dintre cele mai fotografiate momente ale serii de deschidere.

Organizatorii au anunțat că ceremonia dedicată lui va include un montaj amplu al celor mai importante roluri ale sale, transformând evenimentul într-un omagiu emoționant pentru unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale.

Russell Crowe este așteptat la festival

Prezența lui Russell Crowe este la fel de anticipată. Actorul vine la Veneția pentru premiera unui nou film dramatic, despre care criticii spun deja că ar putea deveni un favorit în competiția pentru Leul de Aur.

Crowe este cunoscut pentru aparițiile sale spectaculoase pe covorul roșu, iar organizatorii se așteaptă ca sosirea lui să atragă un val de fani și fotografi. Filmul pe care îl prezintă abordează teme puternice, iar prezența lui la festival subliniază importanța producției în selecția oficială.

Cine conduce juriul Festivalului de Film de la Veneția 2026

Juriul competiției oficiale va fi condus de președintele juriului din 2026, o personalitate marcantă a cinematografiei contemporane. Alegerea sa reflectă dorința festivalului de a combina tradiția cu perspective noi, venite din partea unor creatori care au redefinit limbajul cinematografic.

Sub conducerea sa, juriul va evalua filmele din competiție, va decide câștigătorii Leului de Aur și va contura direcțiile artistice ale ediției. Se anunță un juriu divers, format din regizori, actori și scenariști cu influență globală, ceea ce promite o selecție riguroasă și discuții intense în culise.

Festivalul de Film de la Veneția se desfășoară în perioada 2–12 septembrie

Ediția din 2026 are loc între 2 și 12 septembrie, perioadă în care Veneția devine centrul lumii cinematografice. Pe parcursul celor zece zile, Lido-ul va găzdui premiere mondiale, proiecții speciale, conferințe de presă și evenimente dedicate profesioniștilor din industrie.

Atmosfera este electrizantă, iar orașul se transformă într-un spațiu în care se întâlnesc glamourul hollywoodian, eleganța europeană și energia creativă a noilor generații de cineaști. Festivalul promite o ediție memorabilă, cu momente care vor domina titlurile internaționale și vor influența sezonul premiilor din 2026–2027.