 S-a aprins bradul de Crăciun din Sibiu! Imagini magice din Piața Mare. Ce surprize îi așteaptă pe vizitatori
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S-a aprins bradul de Crăciun din Sibiu! Imagini magice din Piața Mare. Ce surprize îi așteaptă pe vizitatori

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Numărătoarea inversă s-a încheiat astăzi, 13 noiembrie 2026, odată cu deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din Sibiu, supranumit capitala Crăciunului din România.

Magia Crăciunului a cuprins Sibiul
Magia Crăciunului a cuprins Sibiul Foto: Shutterstock

Ajuns la ediția cu numărul 19, evenimentul din Piața Mare se desfășoară anul acesta sub îndemnul „Ai voie să crezi că magia există” și marchează o premieră importantă: este prima ediție organizată după ce târgul a primit prestigioasa distincție europeană „Excellent European Christmas Market” 2026.

Noutățile de la Târgul de Crăciun din Sibiu în acest an 

Vizitatorii care vor trece pragul Pieței Mare din Sibiu până pe 3 ianuarie 2027, unde accesul rămâne complet gratuit, vor descoperi o serie de atracții inedite și decoruri gândite atât pentru cei mici, cât și pentru adulți:

  • Aleea Poveștilor și Atelierul lui Moș Crăciun: O zonă specială dedicată amintirilor din copilărie, unde vizitatorii pot asculta povești audio într-un decor de basm, în timp ce copiii își pot crea propria ramă foto cu mozaic în atelierul Moșului.
  • Decoruri noi pentru fotografii: Organizatorii au amenajat spații tematice inedite pentru poze, printre care o gondolă de schi, o sanie vintage și o zonă decorată cu bușteni.
  • Intrare monumentală: Accesul principal în târg este marcat de o poartă veche din lemn, recuperată din Prejmer, județul Brașov.
  • Scenă extinsă și spectacole de lumini: Bradul de Crăciun ocupă un loc central în Piața Mare, scena este mai mare decât la edițiile precedente, iar spectaculoasele proiecții luminoase pe fațadele clădirilor istorice revin pentru a completa atmosfera de poveste.

120 de expozanți din țară și străinătate, concerte în weekend și 20 de standuri gastronomice

Oferta comercială și culinară din acest an reunește 120 de expozanți veniți din peste 20 de județe ale României, dar și din Italia și Ungaria, care le propun vizitatorilor produse artizanale și cadouri unicat.

Zona gastronomică include 20 de standuri cu preparate delicioase, găzduite în căsuțe noi inspirate de târgurile celebre din Zurich sau Berlin, iar în fiecare weekend atmosfera va fi întreținută de concerte și programe artistice la Christmas Chalet.

Programul de vizitare până pe 3 ianuarie 2027

Cei care își planifică o vizită la Târgul de Crăciun din Sibiu trebuie să țină cont de următoarele intervale orare:

  • Luni – vineri: 11:00 – 22:00
  • Sâmbătă – duminică: 10:00 – 22:00
  • 24 decembrie și 31 decembrie: până la ora 16:00
  • 25 decembrie și 1 ianuarie: începând cu ora 16:00

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