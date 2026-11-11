Șoferii din acest oraș din România vor fi amendați de Inteligența Artificială. Proiectul este finanțat prin fonduri europene

Tehnologia folosită de autoritățile din țara noastră devine din ce în ce mai modernă, iar, într-un anumit oraș din România, șoferii care parchează neregulamentar vor urma să fie amendați de Inteligența Artificială. Acest sistem va funcționa fără niciun factor uman și este demarat cu ajutorul fondurilor europene.

Noul sistem va fi instalat în Sibiu Foto: Shutterstock

Șoferii din Sibiu care parchează neregulamentar vor fi identificați și sancționați mai ușor ca niciodată, prin intermediul unui sistem automat care funcționează cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Practic, camerele video vor avea algoritmi speciali care vor identifica imediat orice mașină care a fost parcată neregulamentar.

Măsura face parte din proiectul „Sibiu Connect” și vor fi folosite fonduri europene pentru a o pune în practică. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a anunțat demararea proiectului, cât și finanțarea prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 a șapte proiecte de digitalizare a administrației publice locale.

Noile camere vor fi montate în Sibiu

Pe lângă camerele de supraveghere dotate cu Inteligență Artificială, proiectul „Sibiu Connect” prevede și crearea unei hărți digitale cu zone în care există locuri de parcare disponibile. De asemenea, acest proiect include și alocarea automată a locurilor de reședință, cât și pachete City Pass pentru transportul public.

Iar partea cea mai bună pentru sibieni este faptul că „Sibiu Connect” va fi implementat în perioada noiembrie 2026 – octombrie 2027, conform informațiilor de la turnulsfatului.ro. Iar șoferii care parchează neregulamentar vor fi sancționați mult mai eficient ca până acum.

Proiectul folosește fonduri europene

„Inovația soluției este dată pe de o parte de introducerea unui flux automat, ce presupune că nu există interacțiune umană cu procesul, pe de altă parte este dată de utilizarea unei tehnologii de ultimă oră la nivelul senzorilor – prelucrarea imaginilor video cu algoritmi de inteligență artificială”, este menționat în fișa proiectului.

Atunci când camerele video nu pot distinge numerele de înmatriculare, angajații primăriei aflați pe teren vor verifica dacă parcarea a fost plătită.

În ce privește finanțarea proiectului, 85% din aceasta, adică 1.858.597,02 de lei, sunt oferiți de către Fondul European de Dezvoltare Regională. În același timp, 13% ( 284.256,01 de lei) este oferit din bugetul național, iar Primăria Sibiu contribuie cu 2% (43.731,70 de lei) la buget.