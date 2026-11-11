Un obicei al românilor de la țară l-a surprins pe un turist străin: „Nimeni nu părea să o folosească”

Este un detaliu la care mulți dintre noi nici măcar nu ne gândim, dar, pentru turiștii străini, acest lucru atrage imediat atenția. Este vorba despre obiceiul românilor de la țară de a avea două bucătării, una în interiorul casei, iar cealaltă într-o construcție separată.

Este un detaliu comun în satele românești Foto: Pixabay

Un obicei românesc la care mulți dintre noi nici măcar nu ne gândim a atras atenția unui turist străin care a vizitat familia unui prieten român. Potrivit adevarul.ro, turistul a vizitat un sat de lângă Făgăraș, iar în ciuda faptului că locuința părea modernă, cele două bucătării i-au atras atenția.

Tânărul a povestit, într-o postare făcută pe rețelele de socializare, că, în fiecare dimineață, bunica prietenului său ieșea din casă și pregătea micul dejun într-o construcție separată.

„Aveau o bucătărie foarte frumoasă în interiorul casei. Mobilier modern, blaturi impecabile, cuptor încorporat, totul asortat. Sincer, era mai frumoasă decât bucătăria pe care o am eu acasă. Dar nimeni nu părea să o folosească”, a scris turistul străin.

Cele două bucătării l-au nedumerit pe turist

Un moment care l-a surprins pe tânăr a fost atunci când s-a oferit să ajute la gătit, iar bunica l-a îndrumat către bucătăria din curte. Femeia a explicat că acea bucătărie era mai practică pentru gătitul de zi cu zi, deoarece căldura și mirosul nu pătrundeau în casă. În plus, bucătăria din curte era mai spațioasă.

„I-am atras atenția că EU eram un musafir. I s-a părut extrem de amuzant și mi-a spus că, de acum, sunt de-al casei”, a mai scris turistul.

Românii care au interacționat cu postarea tânărului au explicat că această practică este una comună în satele românești.

„Încearcă să faci 40 de borcane de zacuscă sau să fierbi oale uriașe cu gem în bucătăria obișnuită, în luna august, și vei înțelege foarte repede de ce oamenii își doreau o clădire separată”, a explicat un internaut român.

Motivul pentru care există două bucătării

Alți internauți din țara noastră au explicat că nimeni nu dorește să încălzească și mai mult interiorul casei pe timpul verii, motiv pentru care se folosește bucătăria din curte.

Un alt român a explicat că acest detaliu se mai găsește la casele vechi, pe care tinerii le moștenesc de la bunici. Iar turistul străin a recunoscut că, deși bucătăria din casă era echipată cu cele mai moderne electrocasnice, cea din curte i s-a părut mult mai primitoare.

„Ce m-a fascinat cu adevărat a fost faptul că bucătăria mai mică părea să fie inima casei. Toată lumea intra, se așeza, discuta despre ce urma să mănânce și continua să stea la povești mult după ce mâncarea se termina. În schimb, bucătăria frumoasă din interior arăta ca un showroom de mobilă”, a spus acesta.