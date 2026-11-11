Ce alimente trebuie consumate în Postul Crăciunului pentru a evita senzația de oboseală. Sunt versatile și foarte sănătoase

Pe 15 noiembrie va începe Postul Crăciunului, iar credincioșii din țara noastră vor renunța, vreme de 40 de zile, la alimente precum ouă, lactate și, printre altele, carne. Iar pentru a evita problemele de sănătate și starea de slăbiciune, este important să știm precis cu ce putem înlocui aceste alimente.

Postul Crăciunului va începe pe 15 noiembrie Foto: AdobeStock Images

Credincioșii din țara noastră încep să se pregătească pentru post. În numai câteva zile, începând de duminică, 15 noiembrie, va începe Postul Crăciunului, o perioadă de 40 de zile în care creștinii vor respecta mai multe rigori stricte privind alimentația. Iar, pentru a nu se lovi de probleme de sănătate, aceștia trebuie să știe cu ce pot înlocui carnea, lactatele și ouăle.

Iar, potrivit csid.ro, vestea cea mai bună este faptul că un post se poate ține fără probleme cât timp se consumă suficient de multe proteine de-a lungul zilei. Și nu este nevoie de carne sau de lapte pentru a atinge pragul optim de proteine pe parcursul unei zile.

Proteinele sunt foarte importante

Un adult sănătos ar trebui să consume 0,8 grame de proteine la fiecare kilogram de greutate corporală. Astfel, o persoană de 60 de kilograme ar trebui să consume 48 de grame de proteine în fiecare zi. În același timp, o persoană de 70 de kilograme trebuie să consume 60 de grame de proteine.

Desigur, persoanele foarte active fizic, vârstnice cât și femeile însărcinate sau care alăptează, pot avea nevoie de mai multe proteine pe zi.

La ce alimente poți apela

Din fericire, există mai multe alimente gustoase și accesibile la care putem apela, pentru a ne asigura un nivel optim de proteine pe zi. De exemplu, putem apela la fasole, năut, linte și chiar și la mazăre verde. Toate aceste alimente sunt recunoscute pentru nivelul ridicat de proteine pe care îl au.

La fel de utile ne pot fi și migdalele, laptele de soia și chiar și semințele de chia. Și, chiar dacă nu sunt la fel de bogate în proteine, chiar și legume precum broccoli, sparanghelul, varza de Bruxelles și porumbul pot fi o alegere utilă.

Alimentația trebuie să rămână diversă și trebuie să ne asigurăm că vom avea un aport optim de vitamina B12, fier, calciu, iod, zinc și acizi grași omega-3.