Descoperirea incredibilă făcută într-o cabană veche de 136 de ani. Ce a fost găsit în spatele unui șemineu

O femeie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză de proporții după ce a început să renoveze o cabană rustică veche de 136 de ani. Iar descoperirea pe care a făcut-o în spatele unui șemineu a devenit rapid virală în mediul online.

Elly Wroath a avut parte de o surpriză complet neașteptată în timpul renovării cabanei sale. Proprietatea rustică a fost construită tocmai în anul 1890 și se află în Surrey, Anglia. Wroath a început să îndepărteze placajul care acoperea un șemineu zidit, în speranța că va descoperi ceva valoros, potrivit marthastewart.com.

„Am început să îndepărtez partea superioară, dar tot ce am putut vedea era o grămadă uriașă de ceva ce părea a fi pământ, așa că m-am simțit destul de descurajată și m-am gândit că s-ar putea să nu mai fie nimic de descoperit. L-am rugat pe iubitul meu să îndepărteze partea de jos, pentru că mă temeam că ar putea ieși șobolani de acolo în fugă!”, a povestit britanica.

Cabana este veche de 136 de ani

Cu toate acestea, femeia tot avea să aibă parte de o surpriză. După ce au fost îndepărtate și ultimele scânduri, Wroath a descoperit ceea ce părea a fi o sobă de gătit din fontă, ascunsă în interiorul șemineului.

„La început, am crezut că era un șemineu, apoi mi-am dat seama că părea a fi un fel de sobă victoriană originală”, a spus Wroath.

Nu este sigură despre ce fel de obiect este vorba

Wroath a postat un videoclip pe TikTok în care prezintă descoperirea. Unii internauți au spus că ar putea fi vorba despre un cuptor AGA. Spre deosebire de aragazurile obișnuite, modelele tradiționale AGA sunt concepute pentru a rămâne pornite în permanență, emanând o căldură blândă și constantă în întreaga bucătărie.

Wroath nu a reușit încă să afle cu exactitate ce fel de aparat este, cât de vechi ar putea fi sau dacă mai funcționează. Ea speră să găsească un fierar care să poată demonta cu grijă soba și să o restaureze.

„Încă nu știu dacă mai funcționează sau cât ar putea valora, dar mi-ar plăcea să o păstrez și să-i ofer o nouă viață”, a spus femeia, adăugând că se gândește să o transforme într-un cuptor pentru pizza, pe care să îl amplaseze în grădina sa.