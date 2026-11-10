 Motivul pentru care simți nevoia să mergi la toaletă în mijlocul nopții. Medicii explică care sunt cauzele acestui fenomen
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Motivul pentru care simți nevoia să mergi la toaletă în mijlocul nopții. Medicii explică care sunt cauzele acestui fenomen

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Multor oameni li se întâmplă să se trezească în mijlocul nopții și să realizeze că trebuie să meargă la toaletă. Iar atunci când problema începe să se repete constant, devine important să încercăm să stabilim care este, de fapt, cauza.

Este o problemă foarte comună
Este o problemă foarte comună Foto: Shutterstock

Nu este deloc o situație rară pentru unii oameni. Este vorba despre trezitul în mijlocul nopții, moment în care aceste persoane își vor da seama că trebuie să meargă cât mai rapid la toaletă. Atunci când situația începe să se repete în mai multe nopți, este important să încercăm să realizăm care este, de fapt, cauza fenomenului.

Iar, potrivit EatingWell, există anumite lucruri care pot fi în spatele acestei probleme!

Ai consumat prea multă cafea sau alcool

Consumul unei cantități prea mari de lichide înainte de culcare poate provoca treziri în timpul nopții pentru a merge la baie, însă consumul de cafeină sau alcool prea aproape de ora de culcare poate avea un efect deosebit de puternic.

„Cafeina poate crește cantitatea de urină produsă, în timp ce alcoolul inhibă un hormon numit vasopresină, care ajută în mod normal rinichii să rețină apa”, explică doctorița Nneoma Oparaji.

Suferi de apnee

Apneea în somn perturbă odihna în mai multe moduri, însă unul dintre efectele care trec adesea neobservate este nevoia de a ne trezi în timpul nopții pentru a urina.

„Atunci când respirația este întreruptă în timpul somnului, apar modificări hormonale care determină creșterea producției de urină”, explică Oparaji.

Ai glicemia ridicată

Nivelul ridicat al glicemiei poate crește, de asemenea, cantitatea de urină eliminată, inclusiv pe timpul nopții.

„Atunci când glicemia este suficient de mare, glucoza ajunge în urină și atrage apa odată cu ea. Acest lucru poate duce la eliminarea unor cantități mai mari de urină, fiind adesea însoțit de o senzație accentuată de sete și de urinări mai frecvente în timpul zilei”, explică și medicul David Shusterman.

Suferi de probleme cardiace

În unele cazuri, nevoia de a urina în timpul nopții poate fi un semn al unei afecțiuni cardiace preexistente, precum hipertensiunea arterială sau insuficiența cardiacă congestivă. Aceste afecțiuni pot determina organismul să rețină lichide sau pot provoca umflarea picioarelor.

Ai o vezică hiperactivă

Vezica hiperactivă este o afecțiune care provoacă o nevoie bruscă și intensă de a urina, uneori însoțită de urinări frecvente pe parcursul zilei sau al nopții.

„Frecvența normală a urinării în timpul zilei este de o dată la două până la patru ore. Dacă oamenii urinează mult mai des decât atât, acest lucru poate contribui la creșterea numărului de treziri pe timpul nopții pentru a merge la toaletă”, spune doctorița Carri Dominick.

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