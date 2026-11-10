Descoperire uluitoare făcută de Garda de Mediu, în Vaslui. Sute de kilograme de gunoaie au fost găsite pe acoperișul unui bloc

O situație șocantă a fost descoperită în Vaslui, unde Garda de Mediu a fost nevoită să dea o amendă de 30.000 de lei. Motivul pentru care a fost aplicată această sancțiune usturătoare a fost faptul că sute de kilograme de gunoaie au fost descoperite pe acoperișul unui bloc.

Garda de Mediu a dat o amendă de 30.000 de lei Foto: Facebook

Comisarii de la Garda de Mediu au rămas fără cuvinte după ce au descoperit sute de kilograme de gunoaie abandonate pe acoperișul unui bloc din Vaslui. Iar cantitatea uluitoare de deșeuri nu numai că afecta structura clădirii, dar punea în pericol chiar și sănătatea locuitorilor din bloc.

„Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit această „groapă de gunoi” improvizată nu pe un teren viran, nu la marginea pădurii, ci direct pe acoperișul unui bloc de locuințe. Sute de kilograme de deșeuri, materiale de construcții, plastice, textile și obiecte vechi au fost abandonate la înălțime, punând în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea tuturor locatarilor din zonă”, a scris Garda de Mediu Vaslui într-o postare făcută pe Facebook.

Sute de kilograme de gunoaie au fost găsite pe acoperișul unui bloc

În cantitatea uriașă de gunoaie au fost descoperite deșeuri, materiale de construcții, plastice, textile și obiecte vechi, care afectau atât clădirea în sine, cât și sănătatea tuturor locatarilor din bloc. După ce au făcut descoperirea, comisarii Gărzii de Mediu au dat o amendă de 30.000 de lei.

„Astfel de practici sunt complet inacceptabile și vor fi sancționate cu maximă severitate (30.000 lei). Proprietarii sau asociațiile de proprietari au obligația legală de a menține curățenia și de a gestiona corect deșeurile prin firme specializate de salubritate”, a mai scris Garda de Mediu pe Facebook.

A fost dată o amendă de 30.000 de lei

Garda de Mediu Vaslui a vorbit și despre importanța sănătății mediului și a siguranței comunității din care facem parte.

„Sănătatea mediului și siguranța comunității noastre depind de fiecare dintre noi. Nu tolerați astfel de comportamente! Sesizați autoritățile ori de câte ori observați abateri care încalcă legislația de mediu”, au mai menționat autoritățile.