Spargere după spargere lângă București. Un hot, care purta cagulă și mănuși, a intrat într-o singură noapte în trei locuințe, din care a furat bani și bijuterii. Proprietarii nici nu bănuiau ce li se întâmplă. Localnicii sunt speriați.

Un hot a spart trei case într-o noapte, aproape de București. Foto: Shutterstock

Un hoț a pus pe jar o comunitate întreagă, după ce a dat trei spargeri într-o singură noapte. Totul s-a întâmplat la câțiva kilometri de Capitală, într-o localitate din Ilfov. Ce spun proprietarii vizați.

Cum a acționat hoțul

Bărbatul a avut un plan bine pus la punct. Acesta a așteptat, până după miezul nopții, și-a pus cagula și mănușile, și a plecat la „vânătoare”. Mulți dintre oameni dormeau liniștiți în case și nu au știut ce se întâmplă până a doua zi. Bărbatul a luat bani și bijuterii, scrie digi24.ro.

„A lucrat foarte meticulos, dacă pot să zic așa. A scos portofelul din geantă. A luat banii din portofel, a închis portofelul, l-a pus înapoi în geantă. Nu au dispărut obiecte voluminoase. Au dispărut doar bani și bijuterii”, a declarat un proprietar, conform sursei citate.

Unul dintre păgubiți și-a dat seama că a fost victima unui furt după ce a observat că mufa de la camera de supraveghere era scoasă. Atunci a fost momentul când a decis să inspecteze întreaga curte.

„Am văzut mufa asta de la camera de luat vederi, scoasă. Am ieșit în curte, că mai am și acolo o cameră de luat vederi, am văzut că și mufa camerei din curte era scoasă. Asta e cea de-a doua cameră, pe care am găsit-o smulsă, din mufe, de acolo. Asta și cea din casă, și el a fost surprins de luat vederi pe care o am sus, pe balcon”, a declarat victima.

Vecinii din apropiere se tem acum, mai ales că suntem în prag de sărbători. Oamenii au vorbit între ei și au descoperit că există mai multe victime.

„Fiind o comunitate restrânsă, oamenii își pun întrebări. O stare, cumva, de temere, de panică, având în vedere ceea ce s-a întâmplat. Faptul că îți intră cineva în casă și se plimbă nestingherit o bună bucată de timp. În timp ce sunteți în casă cu familia și, bineînțeles, stai liniștit”, a mai spus un păgubit.

Recomandările autorităților

Imediat după ce a dat spargerile, hoțul s-a dus pe un câmp din apropiere, acolo unde a aruncat cagula și mănușile. Oamenii legii încă îl caută. În primele zece luni ale acestui an, polițiștii au înregistrat peste 8.500 de furturi din locuințe în România. Autoritățile au transmis și un mesaj cu această ocazie.

„Evitați să anunțați pe rețelele sociale perioadele în care sunteți plecați de acasă și nu publicați fotografii sau informații care pot indica faptul că locuința este neocupată. Înainte de a pleca în vacanță, verificați dacă ați încuiat corespunzător ușile și ferestrele, inclusiv pe cele de la balcon sau alte căi de acces. Montați sisteme de supraveghere video și sisteme de alarmare antiefracție, care pot contribui la descurajarea persoanelor rău intenționate și la identificarea acestora”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov Andreea Balaș, pentru sursa menționată.