Noaptea de 29 spre 30 noiembrie este una dintre cele mai încărcate de mister din calendarul popular românesc. Cunoscută drept „Noaptea strigoilor”, aceasta este legată de numeroase credințe și obiceiuri transmise din generație în generație.

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Unul dintre cele mai cunoscute este cel al usturoiului pus la ferestre și la uși, un ritual despre care bătrânii spuneau că ar ține spiritele rele departe de gospodării.

În tradiția populară, conform unui articol TVR Info, se credea că în ajunul Sfântului Andrei hotarul dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devine mai ușor de trecut. Strigoii și moroii ar fi ieșit în timpul nopții, iar oamenii luau măsuri pentru a-și proteja locuințele, familiile și animalele. Astfel a apărut obiceiul de a folosi usturoiul, considerat un simbol al protecției împotriva răului.

De ce se ungeau ferestrele și ușile cu usturoi

Potrivit credințelor populare, usturoiul avea puterea de a ține strigoii la distanță. În unele regiuni, gospodarii ungeau cu usturoi tocurile ferestrelor, ușile și pragurile casei. Nu erau uitate nici hornurile sau intrările în grajduri, deoarece se credea că spiritele rele ar putea pătrunde prin orice deschizătură.

În anumite zone, oamenii zdrobeau usturoiul și desenau cu el semnul crucii pe uși și pe geamuri. Alteori, atârnau șiruri de usturoi la intrarea în casă. Ritualul nu se limita însă la protejarea locuinței. Pentru a-și feri animalele, gospodarii ungeau cu usturoi și coarnele vitelor sau intrările în adăposturi.

Usturoiul era folosit și pentru protecția oamenilor. În unele comunități, acesta era consumat în seara de 29 noiembrie sau aplicat pe frunte, pe piept și la încheieturi. Toate aceste gesturi aveau, în imaginarul popular, același scop: îndepărtarea duhurilor rele și păstrarea liniștii în gospodărie.

„Păzitul usturoiului”, un obicei vechi de Sfântul Andrei

Un alt ritual spectaculos era „Păzitul usturoiului”, întâlnit mai ales în Moldova și Bucovina. În ajunul sărbătorii, tinerii din sat se adunau într-o casă, unde petreceau până dimineața. Pe masă erau așezate căpățâni de usturoi, înconjurate, în unele variante ale obiceiului, de tămâie și lumânări.

Participanții mâncau, cântau, dansau și vegheau asupra usturoiului. Dimineața, acesta era împărțit între cei care luaseră parte la ritual. În anumite comunități, usturoiul era dus la biserică pentru a fi sfințit și apoi păstrat în casă, lângă icoane, fiind folosit de-a lungul anului în credința că poate proteja familia și animalele.

Ce semnificație are usturoiul în noaptea strigoilor

Dincolo de poveștile despre strigoi și spirite, obiceiul usturoiului reflectă teama oamenilor de necunoscut și dorința de a-și proteja familia și gospodăria. În lumea satului tradițional, fiecare gest avea o semnificație, iar anumite plante, obiecte și ritualuri erau considerate apărători împotriva răului.

Astăzi, mulți români păstrează obiceiul de a pune usturoi la uși și la ferestre în noaptea Sfântului Andrei, fie din respect pentru tradițiile moștenite de la bunici, fie din curiozitate față de una dintre cele mai cunoscute credințe populare românești.

Chiar dacă aceste practici țin de folclor și superstiție, ele continuă să dea un farmec aparte nopții de 29 spre 30 noiembrie, o noapte în care, potrivit poveștilor bătrânești, usturoiul devenea cel mai de preț paznic al casei.