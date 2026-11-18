Catedrala Națională din București nu își va deschide porțile pentru credincioși cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, celebrată pe 30 noiembrie. Decizia a fost anunțată marți seară de Patriarhia Română și este motivată de lucrările de amenajare care continuă la interior.

Catedrala Națională, închisă de Sfântul Andrei. Foto: Mediafax

Astfel, al doilea hram al Catedralei Naționale, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, nu va fi marcat în interiorul lăcașului de cult, ci la Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului, situat în imediata vecinătate.

Catedrala Națională, închisă de Sfântul Andrei

Cu toate că lăcașul de cult rămâne închis în zi de sărbătoare, în această perioadă credincioșii au acces permis doar în exteriorul Catedralei Naționale, exclusiv în zona esplanadei. Reprezentanții Patriarhiei Române estimează că lăcașul de cult va putea fi redeschis pelerinilor abia anul viitor, după finalizarea lucrărilor interioare.

„Patriarhia Română mulţumeşte credincioşilor pentru înţelegere şi îi îndeamnă să întâmpine această sărbătoare cu bucurie sufletească, în comuniune şi rugăciune, sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

După terminarea lucrărilor din interiorul Catedralei Naţionale, sperăm în anul 2027, acest sfânt lăcaş va fi deschis credincioşilor şi pelerinilor, pentru a participa la sfintele slujbe şi a vizita acest edificiu reprezentativ al credinţei ortodoxe şi simbol al unităţii şi demnităţii spirituale a poporului român”, precizează sursa citată.

Ce se întâmplă în subsolul Catedralei Naționale

La 11 metri sub sala cea mare a catedralei, a fost construit „Paraclisul Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul”. Este practic o biserică în biserică și nu una oarecare: are o suprafață comparabilă cu cea a „Catedralei Mitropolitane” din Timișoara.

Lucrările de pictură la paraclisul subteran al „Catedralei Naționale” sunt cele mai importante activități desfășurate în prezent în biserica ortodoxă numărul 1 a Europei. Acestea au început în luna iulie, iar prima etapă a cuprins împodobirea unor suprafețe din naos, inclusiv a pereților iconostasului scriu cei de la basilica.ro.

Printre icoanele pictate deja se numără cele cu „Hristos Împărat și Mare Arhiereu”, „Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul”, precum și icoanele sfinților ocrotitori ai paraclisului. Pe pereții laterali au fost pictați „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Sfinții Mari Mucenici Dimitrie și Gheorghe”.

Pe peretele nordic au fost finalizate reprezentările „Adormirii Maicii Domnului” și „Pogorârii Sfântului Duh”, iar pe cel sudic, „Schimbarea la Față” și „Înălțarea Domnului”. Au fost realizate, de asemenea, portretele patriarhilor Miron Cristea, Nicodim, Justinian și Iustin.

În prezent, pictorii lucrează la reprezentările „Soborului Sfinților Români”, „Soborului Sfintelor Femei Românce” și „Soborului Sfinților Atoniți” și realizarea icoanei Pantocrator din centrul naosului. Conform trinitas.tv, pe plafonul de la intrarea în altar, a început pictarea „Nașterii Maicii Domnului”, „Învierii Domnului” și „Sfintei Treimi”.