Bret și Evey Clay, în vârstă de 33, respectiv 32 de ani, din Telford, Marea Britanie, aplică un plan financiar strict pentru a le asigura celor doi copii ai lor, de doi și cinci ani, accesul la o școală privată când vor împlini 14 ani și sprijin financiar pentru facultate.

Foto: arhivă

Deși veniturile lor anuale cumulate ajung la 239.000 de lire sterline, cei doi își acoperă toate cheltuielile curente dintr-un singur salariu și fac economii drastice chiar și la cele mai mici lucruri, pe care mulți le ignoră.

Un salariu pentru cheltuieli, restul la investiții

Evey lucrează ca medic și câștigă 89.000 de lire pe an, adică aproximativ 4.500 de lire pe lună, sumă din care familia își plătește rata la casă, facturile și cheltuielile zilnice. Bret este creator de conținut pe teme de finanțe personale, având venituri variabile între 2.000 și 10.000 de lire pe lună, estimate la 150.000 de lire pentru anul în curs, pe care le direcționează integral către investiții.

În zona lor, taxele pentru o școală privată sunt în prezent de aproximativ 25.000 de lire pe an, însă Bret și Evey estimează că acestea ar putea ajunge la 40.000 de lire pe an pentru fiecare copil, mai ales odată cu introducerea TVA-ului pentru învățământul privat.

Pentru a nu-și epuiza resursele financiare și pentru a le putea oferi copiilor bani și pentru facultate sau avansul unei locuințe, părinții au decis să îi înscrie la școala privată abia la vârsta de 14 ani. Bret, care a urmat același parcurs educațional, consideră că aceasta este etapa cea mai importantă și rentabilă pentru investiția în educație, deși nu exclude să îi trimită mai devreme dacă veniturile familiei vor crește.

„Fără investiții și planificare proactivă, nu cred că veniturile noastre ar fi suficiente pentru a trimite doi copii la școală privată. Se așteaptă ca costurile școlilor private să crească și ar putea ajunge la 40.000 de lire sterline pe an până când copiii noștri ajung acolo, la care se adaugă costul suplimentar al TVA-ului în zilele noastre. Alegem să-i trimitem când vor împlini 14 ani, așa că avem bani în plus acumulați și vrem să ne asigurăm că avem suficienți bani pentru a-i putea ajuta și pe parcursul facultății”, a declarat Bret, conform Mirror.

Până în prezent, cuplul a acumulat un portofoliu de investiții de 600.000 de lire sterline, dintre care 200.000 de lire reprezintă randamentul investițiilor, și estimează că va depăși pragul de 1 milion de lire până când copiii vor ajunge la vârsta liceului. De asemenea, cei doi dețin un fond de urgență de 40.000 de lire, pe care îl mută la fiecare trei luni între bănci pentru a obține cea mai bună dobândă, și depun lunar câte 250 de lire în conturi de economii dedicate fiecărui copil.

Cheltuielile la care au renunțat

Pe lângă investiții, cei doi aplică principiul „cheltuielilor intenționate”, evitând achizițiile impulsive pe haine sau alte obiecte materiale, alegând să investească în viitorul copiilor lor. Așadar, ei fac anumite economisiri la care unii oameni nici nu s-ar fi gândit.

Când merg la restaurant, comandă doar apă de la robinet, deoarece nu văd rostul să plătească pentru băuturi scumpe și nu cumpără niciodată mâncare la pachet, alegând în schimb să mănânce orez prăjit pentru o masă rapidă și ușoară. De asemenea, nu cheltuiesc bani pe niciun abonament, cu excepția Netflix, și au mașina de 10 ani.

„Ne-am făcut un obicei din a economisi cât mai mult posibil, în loc să risipim bani. De asemenea, nu exagerăm de ziua de naștere sau de ocazii speciale și ne luăm reciproc ceva mic și atent, în loc de ceva scump. Cumpărăm en-gros lucruri precum hârtie igienică și mezeluri de la Costco și cumpărăm anumite produse, cum ar fi înghețata Häagen-Dazs, doar atunci când este la reducere”, a declarat Bret, conform sursei citate.