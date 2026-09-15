Regulile care i-au ajutat pe români să scape de sărăcie: „Să îți alegi bine partenerul de viață”

O discuție de pe Reddit despre regulile financiare care i-au ajutat pe oameni să iasă din sărăcie a adunat numeroase răspunsuri. Întrebarea adresată comunității a fost: „Ce reguli financiare aveți care v-au ajutat să ieșiți din sărăcie?”.

Economii Foto: Freepik

Autorul postării a venit chiar el cu una dintre regulile pe care spune că le respectă: evită să cumpere pe credit lucruri precum telefoane, televizoare, haine, vacanțe, console de jocuri, mobilă cumpărată doar din plăcere sau cheltuieli pentru evenimente.

„Dacă nu am banii pentru ceva și nu este o necesitate, nu îl cumpăr pe credit”, a explicat acesta.

Ideea a fost completată de un alt utilizator, care a rezumat principiul său financiar într-o singură propoziție: „E una singură: nu cheltui mai mult decât îți permiți”.

Alegerea partenerului poate conta și ea

Unul dintre participanți a considerat că situația financiară nu depinde doar de modul în care o persoană își gestionează banii. În opinia sa, alegerea partenerului de viață poate avea un rol important.

„Ce nu am văzut în comentarii, dar mi se pare cea mai importantă decizie financiară pe care o să o faci de-a lungul vieții, mai importantă chiar decât ce facultate faci/ce job ai, este să îți alegi bine partenerul de viață”, a scris utilizatorul.

Acesta a explicat că, din punctul său de vedere, este important ca doi parteneri să își dorească aceleași lucruri și să lucreze împreună pentru un obiectiv comun.

„Degeaba ai job bun, economisești, faci decizii financiare potrivite dacă ai un partener care te trage înapoi”, a mai spus acesta.

Un alt participant a oferit o perspectivă diferită, povestind cum și-a ajutat partenera să scape de o datorie.

„Partenera mea era în gaură cu niște mii de lei (sub 5) când ne-am cunoscut. Plătea niște dobânzi absolut aiurea pe un card de credit unde datoriile fuseseră făcute acum câțiva ani, iar acum nu-și permitea să le mai acopere corect și la timp.”

El spune că i-a dat banii necesari pentru stingerea datoriei, după care cei doi au stabilit ca ea să înceapă să pună bani deoparte, în limita posibilităților.

„Ce vreau să spun este că nu contează doar «poza» curentă, trebuie puțin fler și să vezi încotro poate evolua persoana.”

Telefonul nou, cumpărăturile și regula celor 30 de zile

Pentru alți utilizatori, economisirea începe cu renunțarea la anumite obiceiuri. Unul dintre răspunsurile apreciate a fost extrem de scurt: „M-am lăsat de fumat.”

O altă persoană spune că își amână cumpărăturile și urmărește cu atenție prețurile.

„Aștept cele 30 de zile pentru a cumpăra ceva nou.

Și la market sunt foarte atent la ce bag în coș și mă uit la rafturi de 3 ori, pentru că produsele cu raport preț/calitate bun nu sunt niciodată la vedere”, a scris aceasta.

Un alt utilizator are o regulă foarte simplă în ceea ce privește telefonul: „Îmi schimb telefonul doar când își dă duhul.”

Și cumpărăturile pentru obiecte care nu sunt necesare pot fi amânate. Un participant a explicat că, înainte să cumpere un produs neperisabil, se întreabă cât de mult l-ar folosi.

„Înainte să cumpăr ceva neperisabil, mă întreb câte ore aș fi folosit obiectul respectiv săptămâna curentă. Apoi mai aștept câteva săptămâni. Dacă în continuare regăsesc nevoia de a cumpăra obiectul ăla, o fac.”

Gătitul acasă și creșterea veniturilor

Un alt participant consideră că economisirea nu este suficientă dacă veniturile rămân la același nivel.

„Economisitul te duce până la un punct doar. Partea dificilă e să găsești o cale să creezi cât mai multă valoare pentru alții, pentru a-ți crește veniturile”, a scris acesta.

În același timp, alți utilizatori au venit cu soluții care țin de viața de zi cu zi. Unul dintre ei spune că, atunci când consideră că nu câștigă suficient pentru a-și acoperi nevoile, caută un loc de muncă mai bine plătit.

„Dacă simt că nu am destui bani cât să îmi acopăr nevoile, caut un job care plătește mai bine”, a explicat acesta.

Tot el a menționat gătitul și pregătirea mâncării pentru mai multe zile printre metodele care îl ajută să își gestioneze mai bine banii.

„Am învățat să gătesc ȘI în special să gătesc o dată pentru mai multe zile (mealprep).”

De la cupoane și reparații la investiții

Unul dintre cele mai detaliate răspunsuri a inclus o listă lungă de reguli. Printre acestea se numără renunțarea la alcool și țigări, cumpărarea hainelor de pe Vinted și evitarea produselor de care nu este nevoie.

Utilizatorul spune că verifică de fiecare dată existența unor cupoane sau vouchere înainte de comenzile online și că se uită la pliante înainte de a merge la supermarket.

O altă regulă este legată de mașină: „Nu accelerez ca un idiot mașina nici în oraș, nici în afara orașului. Mers constant și optim, la consum.”

Când un obiect se strică, acesta spune că încearcă să îl repare înainte de a cumpăra unul nou.

„Când mi se strică un lucru, mai întâi încerc să-l repar înainte să dau banii pe altul nou.”

În același comentariu apare și ideea de a investi banii care nu sunt necesari imediat.

„Investit toți banii de care nu am nevoie. O sumă de bani investită pe termen scurt, 6-12 luni. Plus grosul investit pe termen lung (10-20 de ani).”

Planificarea alimentației este o altă regulă menționată în discuție. Utilizatorul spune că un plan alimentar și câteva mese de bază pot ajuta la cunoașterea prețurilor și la cumpărarea în cantități mai mari.

„Poți genera destulă economie dacă ai un plan alimentar, niște mese de bază pe care le respecți, astfel ajungi să cunoști prețurile la tot ce cumperi, în modul ăsta poți cumpăra BULK, făcând economie considerabilă și evitând țepel[e] de prin supermarket.”

Raportul calitate-preț, mai important decât produsul cel mai scump

Utilizatorul critică și cheltuielile pe abonamente pe care le consideră inutile, spunând că preferă variantele gratuite.

„Nu plătesc abonamente inutile gen YouTube Premium/Netflix/Spotify, există variante gratuite pentru toate device-urile. Prefer «să-mi bat capul» 5 minute, cum ar zice persoanele low IQ, decât să plătesc 20-50 euro pe lună pe abonamente.”

În ceea ce privește cumpărăturile, recomandarea sa este documentarea înainte de achiziție și compararea mai multor produse.

„De preferat, documentare înainte de a cumpăra orice. Citit recenzii, eventual de pe mai multe site-uri și comparat cu mai multe variante de produse.”

Acesta spune că nu consideră automat un produs mai bun doar pentru că este mai scump și oferă încălțămintea drept exemplu.

„Un exemplu de mai scump nu înseamnă mai bun este la încălțăminte.”

Regula sa este să caute de fiecare dată varianta care oferă cel mai bun raport calitate-preț.

„Mereu caut «cea mai bună variantă de produs raport calitate-preț» pentru orice lucru pe care îl cumpăr. Însemnând că dacă vreau un produs anume, mereu caut 10/20 de variante, citesc, compar și abia apoi comand.”

Cardul de credit, privit diferit de utilizatorii Reddit

Nu toți participanții consideră însă că un card de credit trebuie evitat. Un utilizator spune că un card fără dobândă l-a ajutat financiar, cu condiția ca ratele să fie gestionate responsabil.

„Din contră, pe mine cardul de credit cu dobândă 0% m-a ajutat foarte mult, economiile le gestionez separat.”

Acesta consideră că problema apare atunci când sunt făcute rate care nu pot fi suportate.

„Cât timp ai discernământ și nu faci rate absurde care să te ardă la buzunar sau chiar să nu ți le poți permite, este complet safe și mai frugal decât a plăti cu banii jos.”

O altă perspectivă vine de la un utilizator care spune că folosește creditul și păstrează banii cash pentru economii.

În final, unul dintre participanții care a prezentat cea mai lungă listă de reguli a recunoscut că, în ciuda tuturor măsurilor pe care le aplică, nu consideră că a ajuns într-o situație financiară bună.