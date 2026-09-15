 Mii de ciobani au blocat Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Mii de ciobani au blocat Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Protestul crescătorilor de oi și capre din București a provocat marți haos în zona Pieței Victoriei. Manifestanții au venit pentru a contesta măsurile luate de autorități în contextul pestei micilor rumegătoare, iar numărul acestora a ajuns, potrivit unei estimări neoficiale transmise de reporterul aflat la fața locului, la aproximativ 3.000 de persoane, potrivit G4 Media.

image
Foto: Facebook / George Simion

Participanții s-au răspândit în mai multe grupuri în jurul Pieței Victoriei, blocând arterele rutiere din zonă. La un moment dat, traficul a fost complet paralizat, iar șoferii care încercau să ajungă spre piață au fost nevoiți să întoarcă.

Situația a devenit tensionată în jurul orei 11.33, când o parte dintre protestatari au încercat să treacă de dispozitivul forțelor de ordine. Potrivit Jandarmeriei, mai multe persoane au aruncat obiecte către jandarmi.

Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi, au pătruns și au blocat traficul rutier pe șoseaua Pavel D. Kiseleff”, a transmis Jandarmeria.

Forțele de ordine au ridicat o persoană și au folosit gaze lacrimogene. Jandarmeria a precizat că asemenea comportamente pot pune în pericol atât participanții la protest, cât și ceilalți oameni aflați în zonă.

Jandarmii au făcut apel la calm

Dispozitivul de jandarmi din Piața Victoriei a fost suplimentat în timpul manifestației. Chiar dacă situația s-a mai liniștit ulterior, reporterul aflat la fața locului a relatat că unele persoane au continuat să arunce sticle și alte obiecte către forțele de ordine.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei a precizat că au fost luate măsuri pentru protejarea clădirii Guvernului și a celorlalte imobile din zonă.

„Suntem un număr suficient de jandarmi cât să putem gestiona situația. Facem apel la calm pentru siguranța tuturor”, a declarat acesta.

Reprezentantul Jandarmeriei a avertizat, de asemenea, că persoanele care încalcă legea urmează să fie identificate și sancționate.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, la rândul său, un mesaj prin care a cerut calm în timpul protestului, subliniind respectarea drepturilor și respingerea violenței.

Traficul a fost afectat în mai multe puncte din centrul Bucureștiului. Circulația de pe bulevardul Magheru a fost redirecționată către bulevardul Iancu de Hunedoara, în timp ce traficul de pe Kiseleff a fost blocat. Au fost afectate inclusiv liniile de tramvai și circulația prin pasaj.

La ora 14.40, unii dintre manifestanți începuseră să plece, însă traficul rămânea în continuare blocat.

George Simion vorbește despre „provocatori” și „interese străine”

Protestul a beneficiat și de susținerea liderului AUR, George Simion, care a transmis un mesaj pe Facebook în timp ce în Piața Victoriei se desfășurau incidentele.

Simion le-a cerut fermierilor și celorlalți participanți să protesteze pașnic și le-a solicitat forțelor de ordine să acționeze cu reținere.

„Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic, calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă. România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei. AUR este alături de fermieri și de toți românii care muncesc.”

Jandarmeria Capitalei a transmis ulterior un nou apel către persoanele aflate la manifestație să respecte indicațiile forțelor de ordine și traseele stabilite pentru circulație.

„Măsurile de delimitare a unor perimetre și stabilirea unor trasee specifice de deplasare sunt măsuri standard de siguranță publică, instituite exclusiv pentru protecția tuturor participanților și prevenirea oricăror riscuri de escaladare sau accidente rutiere”, a transmis instituția.

Jandarmii au precizat că delimitarea zonelor și stabilirea unor trasee sunt prevăzute de legislația privind organizarea adunărilor publice. Totodată, instituția a cerut participanților să nu intre în zonele securizate prin locuri nepermise.

De ce au ieșit ciobanii în stradă

Protestul are loc după controale desfășurate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor la mai multe stâne. În urma verificărilor, virusul variolei ovine și caprine a fost depistat în două localități din județul Constanța.

Autoritatea a avertizat că unii crescători folosesc practici ilegale și că aceștia riscă sancțiuni severe, inclusiv pedepse cu închisoarea.

În cadrul controalelor au fost descoperite situații în care oi moarte ar fi fost ascunse în ferme, precum și animale neidentificate și fără crotaliile obligatorii. Ancheta a indicat și folosirea unor crotalii provenite din alte județe sau care figurau în baza de date ca fiind exportate anterior către state terțe, pentru a ascunde lipsa trasabilității animalelor.

Nemulțumirile crescătorilor nu sunt însă noi. La 30 iulie, o altă manifestație a ciobanilor a fost marcată de incidente, iar jandarmii au intervenit după ce protestatarii au aruncat cu obiecte și au blocat străzile din apropiere.

Atunci, câteva mii de oieri s-au adunat în fața sediului ANSVSA din București. Fermieri din mai multe județe au reclamat modul în care autoritățile au gestionat criza provocată de pesta micilor rumegătoare.

Una dintre nemulțumirile exprimate de aceștia este legată de condiționarea reluării exporturilor de vaccinarea efectivelor împotriva pestei micilor rumegătoare.

„Nu ne putem vinde produsele. Am cheltuit toată iarna, am investit”, au spus fermierii veniți la București.

Ghid de cumpărături

banner nick radoi jpg
#Exclusiv Click!
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am” Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, tentativă de suicid cu două luni înainte să moară. „Ea a zis că nu își mai aduce aminte” Vedete românești
image
Cine e liderul AUR suspectat că e omul lui Bolojan SURSE adevarul.ro
image
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la Hollywood, folosite de Rusia împotriva democraților adevarul.ro

Parteneri

image
Mitică Dragomir a intervenit în scandalul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu: ”O bomboană de băiat, dar să nu-l calci pe bombeuri” www.fanatik.ro
image
Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure din Iaşi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
George Simion le cere protestatarilor din Piața Victoriei să manifesteze pașnic și forțelor de ordine să acționeze cu reținere: „Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Câți ani trebuie să muncești pentru a putea ieși la pensie în România. Diferența dintre stagiul minim și cel complet playtech.ro
image
Gigi Becali, chemat la Comisia de Disciplină după declarațiile împotriva lui Istvan Kovacs! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Apariție senzațională și atât de așteptată. Prințesa Kate și Prințul William, din nou alături de Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Mesajul lui Meghan de ziua lui Harry nu lasă loc de interpretări. Ce a avut să-i transmită mai tânărului ei soț okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
Economii Foto Freepik com jpg
Regulile care i-au ajutat pe români să scape de sărăcie: „Să îți alegi bine partenerul de viață” Fapt divers
telefoane copii dependenti png
O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism, iar practicarea unui sport a ajuns o responsabilitate aproape exclusivă a familiei Fapt divers
masina de spalat rufe, foto shutterstock jpg
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci Fapt divers
GettyImages 2668654 jpg
136 de ani de la nașterea Agathei Christie. Secrete din viața scriitoarei și enigma dispariției sale Fapt divers
joburi jpg
Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum” Fapt divers
generatia alpha jpg
Ce meserii își doresc copiii din Generația Alpha. Rezultatul surprinzător al unui sondaj în care niciunul nu a vrut să fie „TikToker” Fapt divers
corporație jpg
„Simt că trece viața pe lângă mine”. Cum ajung românii din corporații să trăiască doar pentru weekend Fapt divers
Moment șocant Năvodari jpg
Clipe de panică în Năvodari: un stâlp s-a prăbușit peste un bărbat. Momentul impactului, surprins în imagini Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net