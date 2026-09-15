Mii de ciobani au blocat Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene

Protestul crescătorilor de oi și capre din București a provocat marți haos în zona Pieței Victoriei. Manifestanții au venit pentru a contesta măsurile luate de autorități în contextul pestei micilor rumegătoare, iar numărul acestora a ajuns, potrivit unei estimări neoficiale transmise de reporterul aflat la fața locului, la aproximativ 3.000 de persoane, potrivit G4 Media.

Foto: Facebook / George Simion

Participanții s-au răspândit în mai multe grupuri în jurul Pieței Victoriei, blocând arterele rutiere din zonă. La un moment dat, traficul a fost complet paralizat, iar șoferii care încercau să ajungă spre piață au fost nevoiți să întoarcă.

Situația a devenit tensionată în jurul orei 11.33, când o parte dintre protestatari au încercat să treacă de dispozitivul forțelor de ordine. Potrivit Jandarmeriei, mai multe persoane au aruncat obiecte către jandarmi.

„Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi, au pătruns și au blocat traficul rutier pe șoseaua Pavel D. Kiseleff”, a transmis Jandarmeria.

Forțele de ordine au ridicat o persoană și au folosit gaze lacrimogene. Jandarmeria a precizat că asemenea comportamente pot pune în pericol atât participanții la protest, cât și ceilalți oameni aflați în zonă.

Jandarmii au făcut apel la calm

Dispozitivul de jandarmi din Piața Victoriei a fost suplimentat în timpul manifestației. Chiar dacă situația s-a mai liniștit ulterior, reporterul aflat la fața locului a relatat că unele persoane au continuat să arunce sticle și alte obiecte către forțele de ordine.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei a precizat că au fost luate măsuri pentru protejarea clădirii Guvernului și a celorlalte imobile din zonă.

„Suntem un număr suficient de jandarmi cât să putem gestiona situația. Facem apel la calm pentru siguranța tuturor”, a declarat acesta.

Reprezentantul Jandarmeriei a avertizat, de asemenea, că persoanele care încalcă legea urmează să fie identificate și sancționate.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, la rândul său, un mesaj prin care a cerut calm în timpul protestului, subliniind respectarea drepturilor și respingerea violenței.

Traficul a fost afectat în mai multe puncte din centrul Bucureștiului. Circulația de pe bulevardul Magheru a fost redirecționată către bulevardul Iancu de Hunedoara, în timp ce traficul de pe Kiseleff a fost blocat. Au fost afectate inclusiv liniile de tramvai și circulația prin pasaj.

La ora 14.40, unii dintre manifestanți începuseră să plece, însă traficul rămânea în continuare blocat.

George Simion vorbește despre „provocatori” și „interese străine”

Protestul a beneficiat și de susținerea liderului AUR, George Simion, care a transmis un mesaj pe Facebook în timp ce în Piața Victoriei se desfășurau incidentele.

Simion le-a cerut fermierilor și celorlalți participanți să protesteze pașnic și le-a solicitat forțelor de ordine să acționeze cu reținere.

„Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic, calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă. România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei. AUR este alături de fermieri și de toți românii care muncesc.”

Jandarmeria Capitalei a transmis ulterior un nou apel către persoanele aflate la manifestație să respecte indicațiile forțelor de ordine și traseele stabilite pentru circulație.

„Măsurile de delimitare a unor perimetre și stabilirea unor trasee specifice de deplasare sunt măsuri standard de siguranță publică, instituite exclusiv pentru protecția tuturor participanților și prevenirea oricăror riscuri de escaladare sau accidente rutiere”, a transmis instituția.

Jandarmii au precizat că delimitarea zonelor și stabilirea unor trasee sunt prevăzute de legislația privind organizarea adunărilor publice. Totodată, instituția a cerut participanților să nu intre în zonele securizate prin locuri nepermise.

De ce au ieșit ciobanii în stradă

Protestul are loc după controale desfășurate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor la mai multe stâne. În urma verificărilor, virusul variolei ovine și caprine a fost depistat în două localități din județul Constanța.

Autoritatea a avertizat că unii crescători folosesc practici ilegale și că aceștia riscă sancțiuni severe, inclusiv pedepse cu închisoarea.

În cadrul controalelor au fost descoperite situații în care oi moarte ar fi fost ascunse în ferme, precum și animale neidentificate și fără crotaliile obligatorii. Ancheta a indicat și folosirea unor crotalii provenite din alte județe sau care figurau în baza de date ca fiind exportate anterior către state terțe, pentru a ascunde lipsa trasabilității animalelor.

Nemulțumirile crescătorilor nu sunt însă noi. La 30 iulie, o altă manifestație a ciobanilor a fost marcată de incidente, iar jandarmii au intervenit după ce protestatarii au aruncat cu obiecte și au blocat străzile din apropiere.

Atunci, câteva mii de oieri s-au adunat în fața sediului ANSVSA din București. Fermieri din mai multe județe au reclamat modul în care autoritățile au gestionat criza provocată de pesta micilor rumegătoare.

Una dintre nemulțumirile exprimate de aceștia este legată de condiționarea reluării exporturilor de vaccinarea efectivelor împotriva pestei micilor rumegătoare.

„Nu ne putem vinde produsele. Am cheltuit toată iarna, am investit”, au spus fermierii veniți la București.