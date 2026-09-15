 Clipe de panică în Năvodari: un stâlp s-a prăbușit peste un bărbat. Momentul impactului, surprins în imagini
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Clipe de panică în Năvodari: un stâlp s-a prăbușit peste un bărbat. Momentul impactului, surprins în imagini

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Un bărbat de 36 de ani a fost rănit la Năvodari, după ce un stâlp de lemn a căzut direct peste el. Incidentul a fost provocat de o mașină care a agățat cu roțile cablurile electrice lăsate pe carosabil, victima conștientă fiind a fost dusă de urgență la Spitalul Județean Constanța.

Momentul în care un stâlp pică pe un bărbat
Momentul în care un stâlp pică pe un bărbat Foto: captură facebook

Un accident bizar și deosebit de periculos a avut loc marți, 15 septembrie, pe o stradă din orașul Năvodari, județul Constanța. Un pieton a fost rănit grav în plină zi, după ce un stâlp de susținere a rețelei electrice s-a prăbușit neașteptat peste el, în urma manevrei imprudente a unui autoturism aflat în trafic.

Cum s-a produs accidentul pe strada din Năvodari

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, mergea pe jos în momentul în care a fost lovit direct în zona capului de stâlpul din lemn. Din primele informații, structura a cedat după ce o mașină care circula pe carosabil a prins cu roțile firele de electricitate căzute la pământ, trăgând stâlpul cu forță și provocând prăbușirea acestuia peste pieton.

Starea victimei și intervenția echipajelor medicale

La fața locului au intervenit de urgență echipajele de prim ajutor pentru a-i acorda îngrijiri bărbatului rănit.

Potrivit declarațiilor făcute de dr. Claudia Tătarici, purtătoarea de cuvânt a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pietonul a suferit un traumatism cranian în urma impactului.

Din fericire, victima a rămas conștientă și stabilă din punct de vedere hemodinamic, fiind preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Județean Constanța pentru investigații medicale amănunțite și îngrijiri de specialitate.

Sursa Facebook

O altă tragedie într-un bloc din Constanța

O altă tragedie a avut loc într-un bloc din Constanța, unde un bărbat de 35 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 10. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat fără succes să-l resusciteze. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

Cazul readuce în atenție un incident aproape identic petrecut în același bloc în decembrie 2025, când un tânăr de 20 de ani, nepotul victimei de acum, a murit după ce a căzut de la etaj.

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