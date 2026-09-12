Tragedie după tragedie într-un bloc din Constanța! Un bărbat de 35 de ani a căzut de la etaj, în același loc în care a murit și nepotul său

Un bărbat de 35 de ani a murit după ce a căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc din Constanța. Evenimentul a tulburat din nou locatarii, care au retrăit șocul unei drame aproape identice petrecute în decembrie 2025: atunci, un tânăr de 20 de ani - nepotul victimei de acum - și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit de la etaj.

Un bărbat din Constanța a căzut de pe bloc Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul: un bărbat de 35 de ani a murit

Potrivit IPJ Constanța, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 19:00, iar polițiștii Secției 4 au confirmat că victima este un bărbat de 35 de ani. Zona a fost izolată, iar anchetatorii au început să strângă probe pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs tragedia.

Echipajul medical ajuns la fața locului l-a găsit pe bărbat în stop cardio‑respirator și a încercat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

„Astăzi, 11 septembrie, în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de la etajul superior al unui imobil situat pe strada Arcului din municipiul Constanța.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat de 35 de ani.

La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au condus la producerea acestui eveniment", a precizat IPJ Constanța.

Coincidență macabră: nepotul bărbatului a murit cu un an înainte

Potrivit Știri pe surse, în decembrie 2025, un tânăr de 20 de ani a căzut mortal de la etajul zece al aceluiași bloc. Vecinii spun că bărbatul decedat acum era chiar unchiul acestuia, ceea ce face ca drama să capete o dimensiune cu atât mai tulburătoare.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere“, au declarat autoritățile.

Sunt efectuate cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul.