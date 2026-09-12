Ce îi enervează pe români la apartamentele noi: „Rău de tot”

Discuțiile despre locuințele noi din București și marile orașe au explodat în ultimii ani, iar nemulțumirile cumpărătorilor sunt tot mai vocale. Printre cele mai criticate tendințe se află așa-numitul „open space”, un concept importat superficial din arhitectura americană, dar aplicat în România într-o formă care, pentru mulți, a devenit o adevărată caricatură.

Nemulțumirile românilor privind chiriile Foto: shutterstock

Românii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de piața imobiliară

Tot mai mulți cumpărători reclamă faptul că dezvoltatorii imobiliari folosesc ideea de open space ca pretext pentru a reduce costurile și a mări artificial suprafața utilă din acte. În loc să creeze spații ample, aerisite și bine delimitate - așa cum se întâmplă în Statele Unite - multe apartamente noi ajung să aibă bucătăria lipită de canapea, cu hota, frigiderul și aragazul integrate direct în living.

Diferența dintre conceptul american și cel românesc este esențială: în SUA, open space-ul presupune suprafețe mari, zone distincte, estetice și funcționale. În România, același termen este folosit pentru a justifica eliminarea pereților și comprimarea bucătăriei într-un colț al livingului, pe o amprentă cât mai mică.

Un român a deschis o discuție pe Reddit despre această situație.

„Deci e nasol rău de tot, s-a ajuns rău de tot pe banii proștilor… stai cu canapeaua în botul cuptorului… e ceva atroce.

Nu știu de unde și până unde a prins în halul ăsta moda asta cu open space.

Mulți or să zică: „ce ai, bă, ești tu învechit”… etc. Ei bine, românii nu înțeleg că open space-ul american nu are treabă cu open space-ul românesc. Aia, când fac open space, au un spațiu imens, este delimitată zona printr-un spațiu considerabil, estetic, frumos. În Românica, acești dezvoltatori au prins că merge schema la țărănime și profită să le iasă în acte spațiu mai mare pe o suprafață totală mai mică… e ceva de noaptea minții.

Plătești efectiv ca prostul pentru materiale mai puține, muncă mai puțină a constructorului și un spațiu ce nu are nicio estetică cu realitatea.

Bucătăria nu zic că nu are geam… ok? asta e un detaliu nesemnificativ la cotețul ăsta de 200k euro”.

Răspunsurile nu au întârziat să apară. Un cumpărător povestește cum, într-un ansamblu rezidențial din Aviației, a descoperit țevi de scurgere și gaze în peretele livingului, destinate mobilei de bucătărie. Bucătăria era amplasată pe peretele opus geamului, fără nicio logică funcțională.

Altul descrie o locuință în care centrala era montată exact pe peretele unde se putea pune televizorul, singura zonă disponibilă pentru amenajarea livingului. De asemenea, cumpărătorii reclamă că ajung să plătească mai mult pentru mai puțin:

„Plătești efectiv ca prostul pentru materiale mai puține, muncă mai puțină a constructorului și un spațiu ce nu are nicio estetică cu realitatea”.

Ce spun persoanele care au locuit într-un studio open space

Cei care au locuit în astfel de spații spun că open space-ul românesc nu este doar incomod, ci și nepractic. Fără delimitări, mirosurile circulă liber, zgomotul se amplifică, iar spațiul devine greu de folosit pentru activități diferite în același timp.

„Ce frumos e când ai invitați de Crăciun și deschizi frigiderul să scoți o sticlă de vin și iese un miros de cârnați cu usturoi afumat…”, povestește un utilizator Reddit.

Fără delimitări, mirosurile circulă liber, zgomotul se amplifică, iar spațiul devine greu de folosit pentru activități diferite în același timp.

O altă nemulțumire majoră este lipsa unei logici a prețurilor. Apartamentele cu astfel de compromisuri ajung la sume de 150.000–200.000 de euro, iar cele cu trei sau patru camere, construite corect, depășesc 400.000 de euro în București.

„Nu există o logică a prețurilor. Fiecare pune cât consideră, apoi următorul vede și adaugă încă 10%. Așa se formează prețurile… într-o țară în care 85% abia câștigă salariul mediu”.

Mulți observatori spun că aceste apartamente sunt construite în primul rând pentru investiții, nu pentru locuire. Ei susțin că sunt gândite să fie vândute rapid, nu să ofere confort real. Proprietarii care cumpără pentru închiriere nu locuiesc în ele, iar dezvoltatorii profită de cererea ridicată pentru a reduce costurile la minimum, potrivit mărturisirilor făcute pe Reddit.