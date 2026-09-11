„Marș acasă, nu ești binevenit aici!” Țara în care românii sunt umiliți pe stradă și la muncă

Creatorii de conținut din spatele canalului „2 prin lume” au scos la iveală realitatea dură a discriminării cu care s-au confruntat în Irlanda de Nord. După cinci ani petrecuți acolo, vloggerul român a povestit cum conaționalii noștri sunt etichetați drept hoți și cerșetori.

Cum sunt tratați românii din Irlanda Foto: captură youtube

Deși mulți români aleg calea străinătății în căutarea unui trai mai sigur și a unei vieți decente, adaptarea într-o societate străină vine adesea la pachet cu un stigmat greu de suportat. Este și experiența prin care au trecut vloggerii de la „2 prin lume”, care au decis să rupă tăcerea și să vorbească fără menajamente despre xenofobia resimțită în perioada petrecută în Irlanda de Nord.

Asociați cu hoții și cerșetorii: „Dacă aud că vorbești altă limbă, râd de tine”

Conform relatărilor făcute de vlogger, percepția comunității locale asupra românilor este grav distorsionată de prejudecăți adânc înrădăcinate:

„Românii sunt asociați în Irlanda de Nord cu romii”. Imaginea generalizată îi plasează pe cetățenii români la marginea societății, fiind priviți automat cu suspiciune și etichetați drept cerșetori sau infractori.

Bariera lingvistică devine rapid o țintă a răutăților pe stradă sau în locurile publice. Oricine îndrăznește să poarte o conversație în limba maternă atrage priviri ostile și comentarii disprețuitoare: „Dacă te aud că vorbești altă limbă, se iau de tine, râd de tine”.

Jignit fără milă chiar la serviciu: „Marș acasă, nu ești binevenit aici”

Unul dintre cele mai traumatizante momente s-a petrecut în mediul profesional, la un aeroport local unde tânărul român era angajat. O zi începută obișnuit s-a transformat brusc într-o lecție dură despre ură gratuită și discriminare:

„Am mers la muncă într-o dimineață, eram fericit, și m-am dus până la toaletă. Lucram la aeroport atunci, și atunci a trecut un irlandez pe lângă mine și mi-a zis: «Român împuțit, marș acasă, nu ești binevenit aici!» totul s-a încheiat abia după ce a intervenit poliția”.

Mărturia celor doi expuși pe internet arată o latură mai puțin cunoscută a migrației, demontând mitul integrării ușoare și trăgând un semnal de alarmă pentru cei care intenționează să își construiască un viitor în această zonă.