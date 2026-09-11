Weekend cu restricții de trafic în Capitală! Ce străzi se închid și care sunt rutele alternative

Traficul din centrul Bucureștiului va fi restricționat în weekend, în contextul unei noi ediții „Străzi Deschise” și al ceremoniilor dedicate Zilei Pompierilor. Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă, iar duminică sunt închise segmente din Calea 13 Septembrie, Izvor și Academiei.

Restricții pentru traficul din București Foto: arhivă

Șoferii care plănuiesc să tranziteze zona centrală a Capitalei la final de săptămână trebuie să se înarmeze cu răbdare și să își reconfigureze traseele.

Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă

Sâmbătă, între orele 09:00 și 23:00, Calea Victoriei va fi închisă traficului rutier pe tronsonul situat între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, măsura vizând atât mașinile, cât și bicicletele sau trotinetele electrice.

În acest perimetru se vor desfășura mini-concerte, ateliere dedicate celor mici, spectacole de teatru și dans, dar și apariții ale statuilor vivante.

Traversarea arterei va rămâne permisă pe durata zilei prin intersecțiile cu Bulevardul Dacia, Strada C.A. Rosetti, Strada Știrbei Vodă, Strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Accesul riveranilor și al clienților unităților economice din zonă va fi asigurat sub îndrumarea agenților de poliție, pietonii fiind ghidați spre trotuare și treceri marcate prin împrejmuiri speciale.

Pentru evitarea blocajelor de sâmbătă, polițiștii recomandă următoarele rute ocolitoare:

Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței;

Piața Victoriei – Strada Buzești – Strada Berzei.

Duminică sub semnul Zilei Pompierilor

Duminică, seria evenimentelor se mută în zona Monumentului Eroilor Pompieri din rondul hotelului JW Marriott, unde sunt programate depuneri oficiale de coroane între orele 08:00 și 21:00.

Măsurile restrictive vor afecta mai multe puncte cheie din sectorul 5 și zona centrală:

Între orele 08:00 și 12:00 circulația va fi temporar oprită pe Calea 13 Septembrie (între Hotel JW Marriott și Strada Progresului) și pe Strada Izvor (între Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu și Calea 13 Septembrie);

Între orele 06:00 și 22:00: traficul va fi blocat complet pe Strada Academiei, pe segmentul delimitat de Strada Dem. I. Dobrescu și Strada Ion Câmpineanu;

traficul va fi blocat complet pe Strada Academiei, pe segmentul delimitat de Strada Dem. I. Dobrescu și Strada Ion Câmpineanu; Între orele 20:00 și 21:00: pe prima bandă de circulație se va desfășura tradiționala retragere cu torțe a salvatorilor, pe traseul Piața Revoluției – Calea Victoriei – Pod Națiunile Unite – Splaiul Independenței – Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Pentru ziua de duminică, șoferii au la dispoziție ocolirea prin:

Șoseaua Panduri – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Calea Rahovei – Strada 11 Iunie – Piața Unirii, respectiv axa Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bulevardul Eroilor – Strada Doctor Bagdasar – Șoseaua Panduri.

Brigada Rutieră face apel la conducătorii auto să evite deplasările inutile în aceste perimetre, să respecte indicațiile agenților din teren și să păstreze o distanță generoasă de frânare.

Prima trecere de pietoni inteligentă din București

Bucureștiul face un pas spre infrastructura rutieră a viitorului, printr-un proiect-pilot menit să crească siguranța pietonilor.

Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală a fost instalată pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahovei, și folosește senzori pentru a detecta intenția de traversare.

Proiectul va testa eficiența tehnologiei de avertizare timpurie într-o zonă cu trafic intens și modul în care șoferii reacționează la semnalizarea dinamică.