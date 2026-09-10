 Cât ajunge întreținerea într-un bloc nou din București: „Dacă știam, alegeam alt loc”
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Cât ajunge întreținerea într-un bloc nou din București: „Dacă știam, alegeam alt loc”

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Locatarii din complexurile rezidențiale noi din București plătesc sume foarte diferite la întreținere, în funcție de zona în care se află, de numărul de apartamente din bloc și de serviciile incluse. 

Cât mai plătesc bucureștenii la întreținere
Cât mai plătesc bucureștenii la întreținere Foto: arhivă

Costurile la întreținere în Capitală

Un bucureștean a deschis pe Reddit un forum prin care a deschis o discuție despre sumele pe care ajung să le plătească locuitorii la întreținere, în Capitală. Autorul postării originale a mai precizat că plătește, în medie, 1200 de lei.

„Sunt curios de costuri în complexuri din oraș efectiv, zone decente și rezidențiale cât de cât de calitate, nu blocuri trântite pe ici-colo, nu cartierele-dormitor din Militari, Berceni etc. În special 3 camere. Mă refer la costuri fără gaze, cablu și curent, care sunt în general individuale. Întreb pentru că sunt curios dacă o medie de 1.200 lei pe care o plătesc eu acum e mare”, a fost postarea bucureșteanului.

Locatarii din blocurile boutique, cu puține apartamente, ajung adesea să plătească sume ridicate. Într-un astfel de imobil cu 15 apartamente, întreținerea poate depăși 1.000 de lei pe lună pentru un apartament de trei camere, deoarece costurile comune - salarii, servicii, reparații -  se împart la foarte puțini proprietari.

În schimb, în ansamblurile mari, unde există peste 200 de apartamente, întreținerea scade semnificativ. Un apartament de două camere poate avea o întreținere de aproximativ 250–350 de lei, tocmai datorită numărului mare de locatari care contribuie la cheltuielile comune.

„Bloc boutique, 82mp, 350 de lei întreținerea cu tot cu boxa și loc de parcare. Dacă mai pun curent și gaz, mai înseamnă 400 de lei în medie pentru că stau la ultimul etaj pe colț. Am 4 camere în bloc din '88, 98mp, centrală proprie pe gaz și întreținerea vine la 3 persoane undeva la 550 de lei, având consum mare de apă, dar avem și un număr mic de apartamente, asociația fiind pe scară”, a răspuns un utilizator Reddit.

Rolul serviciilor incluse în costul final

Valoarea întreținerii este influențată de serviciile contractate de asociație. Paza umană, curățenia, întreținerea spațiilor verzi, iluminatul comun, lifturile și fondul de reparații pot ridica factura lunară.

În zone precum Voluntari–Pipera, locatarii plătesc în jur de 600 de lei pentru un apartament de 60 mp, la care se adaugă costul parcării acoperite. În alte zone, precum Sectorul 3, lipsa taxei de gunoi reduce cheltuielile.

„600 lei întreținerea la ap. 60 mp și 80 lei parcarea acoperită. Complexul are multe spații verzi și plătește firmă de grădinărit, pază etc. Exagerat de mare costul. Dacă știam, alegeam alt loc. Zona Voluntari–Pipera. Pe lângă întreținere, plătesc separat gazul, curentul și netul”, a precizat un bucureștean.

Mulți proprietari consideră că o întreținere de peste 700 de lei pentru un apartament de trei camere este exagerată, dacă nu există servicii suplimentare precum pază permanentă sau concierge.

Costurile foarte mari pot indica contracte supraevaluate sau cheltuieli administrative nejustificate. În lipsa unor servicii premium, o întreținere de 1.000–1.200 de lei este considerată de locatari un semnal de alarmă.

„1.200 lei pentru 3 camere mi se pare enorm. Ce servicii aveți care umflă nota? Eu plătesc 800–900 lei pentru 4 camere în complex cu pază umană.

La un apartament de 2 camere, de 40 mp, într-un bloc nou, în complex de blocuri bine făcute (încălzire în pardoseală și centrala blocului), plătesc cam 700 lei: 450 lei căldura, cheltuielile cu salarii, pază, întreținere spații verzi, lift etc. 80–90 lei întreținerea locului de parcare suprateran. ~110 lei curentul. ~60 lei TV + net Digi”.

„Plaza Lujerului – maxim 300 de lei: apă rece, pază, curățenie, administrație, gunoi, electric părți comune etc”, au declarat doi internauți.

Cele mai frecvente nereguli care măresc întreținerea la bloc

Întreținerea la bloc, lista de plată și asociația de proprietari sunt subiecte care generează frecvent nemulțumiri. De cele mai multe ori, problemele apar din modul în care sunt repartizate consumurile sau din lipsa unei evidențe clare a cheltuielilor.

Unul dintre cele mai întâlnite cazuri este cel al apartamentelor fără apometre. Dacă pentru acestea este stabilit un consum prea mic, diferența ajunge să fie distribuită către ceilalți proprietari din imobil.

La fel de importantă este verificarea diferenței dintre contorul general și totalul consumurilor individuale. Dacă această diferență este constant foarte mare, pot exista pierderi pe instalație, scurgeri sau raportări incorecte ale consumului.

Probleme apar și în cazul încălzirii. Proprietarii care s-au debranșat legal de la sistemul centralizat trebuie să plătească doar partea aferentă spațiilor comune.

Cheltuielile administrative și lucrările trebuie justificate

Nu doar consumurile pot ridica semne de întrebare. Salariul administratorului trebuie aprobat de adunarea generală și evidențiat transparent în documentele asociației.

De asemenea, orice cheltuială trecută pe lista de plată trebuie să fie susținută de facturi, chitanțe sau alte documente justificative. Fondul de rulment și fondul de reparații trebuie administrate separat. Amestecarea acestora poate face dificilă urmărirea modului în care sunt folosiți banii proprietarilor.

O atenție specială merită acordată și contractelor pentru servicii precum curățenia, deratizarea, întreținerea liftului sau diverse reparații.

Lipsa ofertelor comparative poate conduce la contracte încheiate la prețuri mult peste nivelul pieței, ceea ce se reflectă direct în costurile lunare suportate de locatari.

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