 Premieră în Capitală! A fost inaugurată prima trecere de pietoni inteligentă. Cum funcționează sistemul
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Premieră în Capitală! A fost inaugurată prima trecere de pietoni inteligentă. Cum funcționează sistemul

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Bucureștiul face primul pas către infrastructura rutieră a viitorului printr-un proiect-pilot implementat de Primăria Capitalei. Pe Șoseaua Chitilei a fost dată în folosință prima trecere de pietoni inteligentă din oraș, dotată cu senzori capabili să detecteze intenția reală de traversare.

Prima trecere de pietoni inteligentă din București
Prima trecere de pietoni inteligentă din București Foto: facebook

Siguranța pietonilor din marile intersecții bucureștene primește un sprijin tehnologic de ultimă generație. Miercuri, reprezentanții Primăriei Municipiului București au anunțat instalarea primei treceri de pietoni smart din Capitală, amplasată pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahovei. Inițiativa reprezintă un proiect-pilot menit să testeze eficiența tehnologiei de avertizare timpurie într-un trafic intens și să observe reacția conducătorilor auto la semnalizarea dinamică.

Tehnologie în trei straturi: luminile se aprind doar la intenția reală de traversare

”Am amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din Bucureşti! Se află pe Şos. Chitilei, la intersecţia cu Str. Prahovei şi este un proiect pilot care foloseşte tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare”, au arătat reprezentanţii Primăriei Capitalei, miercuri, într-o postare pe Facebook.  

Noul sistem a fost conceput special pentru a combate un fenomen des întâlnit în rândul șoferilor: obișnuința vizuală cu lămpile intermitente clasice, pe care mulți ajung să le ignore.

Mecanismul inteligent funcționează pe baza unei detecții în trei straturi, utilizând senzori performanți care analizează traiectoria și mișcarea persoanelor aflate pe trotuar.

Astfel, semnalizarea se activează exclusiv atunci când este detectată o intenție clară de a păși pe zebră, eliminând alarmele false provocate de trecătorii care doar tranzitează zona fără să traverseze.

Odată confirmată prezența pietonului, pe carosabil pornește o semnalizare vizuală dinamică alcătuită din lămpi de tip Flash și benzi cu iluminat LED inteligent, care transmit șoferilor un semnal vizual puternic și greu de ratat.

”Detecţie în 3 straturi: senzorii inteligenţi analizează mişcarea oamenilor de pe margine. Sistemul porneşte semnalizarea doar dacă detectează o intenţie reală de a traversa; Astfel, elimină situaţiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră). Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash şi iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezenţa pietonilor”.

Accesibilitate sporită și test pentru viitorul traficului din Capitală

Pe lângă protejarea participanților vulnerabili la trafic pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, trecerea inteligentă răspunde și cerințelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Instalația include un sistem acustic integrat și marcaje tactile speciale pe trotuar, oferind ghidaj precis celor cu deficiențe de vedere.

Reprezentanții municipalității au subliniat că datele colectate din acest punct-pilot vor fi monitorizate atent pentru a evalua modul în care șoferii respectă noua semnalizare dinamică, deschizând calea pentru extinderea acestui tip de infrastructură modernă și pe alte artere aglomerate din București.

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