 Cât de greu e, de fapt, să ajungi la un salariu de 10.000 lei net în București? Părerile românilor
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Cât de greu e, de fapt, să ajungi la un salariu de 10.000 lei net în București? Părerile românilor

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Pentru cine locuiește și lucrează în București, 10.000 de lei net pe lună este un venit care se așază undeva între realism și aspirație. Percepția generală rămâne că 10.000 de lei este un salariu bun, dar nu atât de comun pe cât se spune.

Cum te descurci în București
Cum te descurci în București Foto: arhivă

Este suficient un salariu de 10.000 de lei?

tânără care locuiește în București, utilizator al platformei Reddit, a deschis un forum de discuții în care a întrebat mai mulți internauți despre posibilitatea de a trăi în Capitală cu un salariu de 10.000 lei.

„Sunt curioasă cum vedeți voi situația în 2026.

Pentru cineva care locuiește și lucrează în București, 10.000 lei net/lună vi se pare:

  • un venit greu de atins?
  • un salariu bun, dar destul de obișnuit?
  • sau un venit care îți permite să trăiești foarte confortabil?

Și, mai important, în ce domenii/roluri credeți că se ajunge cel mai realist la 10.000 lei net?

Sunt curioasă să văd și diferențele de perspectivă în funcție de vârstă, domeniu și experiență”.

Pentru cei fără o direcție profesională clară, lucrurile arată diferit., potrivit unor răspunsuri la postare.  „Este un venit greu de atins dacă nu ai o carieră. Dacă ajungi la București și tot ce faci este să cauți joburi fără a fi specializat pe un domeniu, nu vei vedea această sumă prea curând”, explică un utilizator Reddit.

În schimb, domenii precum IT, finanțe sau rolurile de conducere din corporații permit atingerea acestui prag fără artificii. Există însă și alternative mai puțin recomandabile: „Să ai două joburi, unul full time și unul part time. Sau să activezi într-un domeniu ilegal/imoral. Nu recomand nici una dintre aceste opțiuni”.

Deși 10.000 de lei este considerat un salariu bun, nu este atât de ușor de obținut pe cât se spune. „Aici toți îți vor spune că nu e mare lucru, că are toată lumea măcar 10k, însă realitatea este că cel puțin jumătatea populației are un venit mai mic de atât”.

Confortul pe care îl oferă suma depinde enorm de stilul de viață: dacă nu ai datorii, îți permiți o dietă sănătoasă, ieșiri regulate, haine decente și cel puțin o vacanță în străinătate pe an. Dar dacă primul impuls este să-ți iei BMW și apartament, „nu o vei duce bine”.

Situația în domeniile tehnice

Un sudor de 28 de ani povestește că a ajuns la acest venit cu bonusuri de performanță, după șapte ani de muncă: „Cred că în orice domeniu ești, dacă te specializezi, ai creștere profesională constantă și ești adaptabil, 10.000 net e un target realist pentru 20-30 ani”.

Pentru el, confortul este relativ: poți trăi bine, poți economisi, poți avea hobby-uri, dar totul depinde de disciplină. „E foarte ușor să pici în capcana confortului și să ți se scurgă banii în diverse gropi: benzina, cafea de specialitate, mâncare comandată. Mașina în București e o gaură financiară”.

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