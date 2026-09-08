„Câștig de 5 ori mai mult decât el”. Ce se întâmplă când femeia aduce mai mulți bani în casă decât bărbatul

O româncă ajunsă să câștige de până la cinci ori mai mult decât partenerul său a povestit cum banii au ajuns să le distrugă relația. Certurile au devenit tot mai dese, iar în cele din urmă cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Psihologul explică de ce diferențele mari de venit pot afecta un cuplu și cum pot fi evitate conflictele.

Diferențele mari de venit pot afecta un cuplu Foto: freepik.com

„Câștigam de 3-5 ori mai mult decât el”

O româncă a povestit pe Reddit că diferența uriașă de venit dintre ea și partenerul său a ajuns să afecteze serios relația. Femeia susține că ajungea să câștige de trei până la cinci ori mai mult decât iubitul ei, iar ceea ce la început părea doar o diferență de salariu s-a transformat, în timp, într-un subiect constant de ceartă.

„Eu câștigam de 3-5 ori mai mult decât el. La început nu am crezut că banii vor conta atât de mult, dar, în timp, orice discuție despre cheltuieli ajungea să se transforme într-un conflict. Ne certam tot mai des din cauza banilor și, în cele din urmă, ne-am despărțit”, a povestit femeia, în relatarea sa.

Povestea a atras rapid reacții, iar mai mulți utilizatori au mărturisit că au trecut prin situații asemănătoare. Pentru unii, problema a fost faptul că partenerul care câștiga mai puțin se simțea inferior, în timp ce alții au spus că diferențele de venit pot deveni o sursă de tensiune atunci când fiecare începe să privească relația prin prisma contribuției financiare.

Psihologul Irina Păun explică de ce banii pot schimba dinamica unui cuplu

Psihologul Irina Păun, care a oferit declarații în exclusivitate pentru Click!, explică faptul că diferența de venit nu reprezintă automat o problemă într-o relație. Important este modul în care cei doi interpretează această diferență. „Diferența de venit poate influența destul de mult un cuplu, dar nu prin simplul fapt că unul câștigă mai mult. Contează ce înseamnă acea diferență pentru cei doi. Banii pot reprezenta siguranță, autonomie, statut, recunoaștere sau putere.

Contează și modelul de relație pe care îl are cuplul. În cuplurile mai tradiționale, de exemplu, poate fi firesc pentru ambii ca bărbatul să fie principalul susținător financiar. În altele, mai egalitare, o diferență foarte mare de venit poate fi mai greu de integrat. Nu există un model universal sănătos, ci unul care este negociat și asumat de ambii parteneri", explică psihologul.

Atunci când diferența financiară este foarte mare, partenerul care câștigă mai puțin poate ajunge, însă să o perceapă nu doar ca pe o realitate financiară, ci ca pe o măsură a propriei valori. „Venitul nu este perceput întotdeauna doar ca o cifră. Pentru mulți oameni, el ajunge să fie legat de valoarea personală: „cât câștig” devine, fără să-mi dau seama, „cât valorez”.

Diferența financiară poate activa vulnerabilități mai vechi: „nu sunt suficient de bun”, „nu sunt la nivelul tău”, „depind de tine”, „tu te-ai putea descurca și fără mine”. Iar în cazul bărbaților poate exista suplimentar și presiunea culturală încă foarte puternică de a fi providerul familiei. Dacă partenera câștigă semnificativ mai mult, pentru unii bărbați asta poate atinge identitatea masculină și sentimentul propriei valori", adaugă psihologul.

Când diferența de salariu schimbă rolurile din cuplu

Odată ce banii încep să fie asociați cu valoarea personală, diferența de venit poate influența și felul în care partenerii își împart responsabilitățile și iau decizii. „Problema apare atunci când contribuția financiară începe să fie confundată cu valoarea sau cu dreptul de a decide. „Eu aduc mai mulți bani, deci eu hotărăsc” creează foarte ușor un dezechilibru de putere. În același timp, aportul într-o familie este mai larg decât venitul.

Creșterea copiilor, munca domestică, susținerea carierei partenerului sau gestionarea vieții familiale sunt tot forme de contribuție. Un partener poate câștiga mai puțin și, totuși, aportul lui în funcționarea familiei să fie foarte mare", punctează specialistul.

În astfel de situații, dezechilibrul nu trebuie să fie neapărat exprimat prin conflicte directe. Uneori, el se instalează treptat, inclusiv în deciziile aparent banale din viața de zi cu zi, iar partenerul cu venitul mai mare poate ajunge să simtă că are o autoritate mai mare în relație.„Uneori acest lucru se întâmplă foarte subtil.

Cel care câștigă mai mult poate ajunge să simtă că are mai multă legitimitate să decidă cum se cheltuie banii, unde locuiește familia, ce vacanțe își permite sau chiar ce alegeri poate face celălalt. Banii oferă inevitabil o anumită putere practică și autonomie. Problema apare când puterea economică se transformă în putere relațională: „pentru că eu câștig mai mult, părerea mea cântărește mai mult. Într-o relație de adulți, veniturile pot fi inegale fără ca demnitatea și vocea partenerilor să devină inegale", explică psihologul pentru Click!.

Cum pot evita cuplurile certurile din cauza banilor

Pentru ca diferențele de venit să nu ajungă să creeze resentimente, partenerii trebuie să poată vorbi deschis despre bani și despre așteptările pe care le au, fără ca discuția să se transforme într-o competiție despre cine contribuie mai mult. „În primul rând, cred că este util să vorbească nu doar despre cifre, ci despre ce înseamnă banii pentru fiecare. Pentru unul banii pot însemna siguranță, pentru altul libertate, pentru altul statut sau liniștea că nu va depinde niciodată de cineva.

Apoi, soluția financiară trebuie negociată pentru acel cuplu. Pentru unii funcționează 50-50, pentru alții contribuția proporțională cu venitul, pentru alții un cont comun și bani separați, iar în alte familii unul dintre parteneri poate chiar să nu lucreze o perioadă. Niciuna dintre formule nu este sănătoasă prin definiție. Important este ca ambii să simtă că sistemul este echitabil, transparent și ales împreună, nu impus de unul dintre ei sau preluat dintr-o regulă despre „cum ar trebui să funcționeze un cuplu”, spune psihologul.

Există însă și situații în care discuțiile despre bani arată că problema este deja mai profundă. Atunci când diferența de venit începe să fie folosită pentru a-l face pe unul dintre parteneri să se simtă inferior, relația intră într-o zonă în care nu mai este vorba doar despre finanțe. „Un semn important este când banii încep să fie folosiți pentru a defini valoarea celor doi: unul se simte superior, celălalt rușinat, dependent sau „mai puțin important”.

Mai pot apărea controlul cheltuielilor, justificarea fiecărei achiziții, resentimentele, evitarea discuțiilor despre bani, competiția, ironii legate de venit sau situația în care unul dintre parteneri simte că trebuie să „ceară voie”. Din acel moment nu mai vorbim doar despre bani, ci despre putere, autonomie, respect și siguranță în relație. În cuplu, de multe ori nu ne certăm despre bani în sine, ci despre ceea ce au ajuns banii să reprezinte între noi", concluzionează psihologul Irina Păun.