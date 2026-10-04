Un nou cutremur a avut loc duminică în România. Alte două seisme s-au produs cu o zi înainte

Un seism cu magnitudinea de 3,4 a fost înregistrat duminică, la ora 11:09, în zona seismică Vrancea, județul Buzău potrivit INCDFP.

Cutremure pe bandă rulantă în România Foto: arhivă

Potrivit măsurătorilor, seismul de duminică dimineață a avut epicentrul localizat la 52 de kilometri sud de Buzău, 63 de kilometri sud de Focșani, 62 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 de kilometri est de Brașov, 70 de kilometri nord-est de Ploiești și la circa 99 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Al doilea seism din aceeași dimineață: mișcare telurică la ora 6:05

Cutremurul de la prânz a venit după un alt eveniment similar petrecut în zorii aceleiași zile. La ora locală 6:05, aparatele de monitorizare au detectat un seism de magnitudine 3,1, produs în aceeași regiune a județului Buzău, la o adâncime intermediară de 114,6 kilometri.

Acest prim seism a fost resimțit ușor în proximitatea localităților Focșani (la 59 de kilometri nord), Buzău (51 de kilometri nord), Sfântu-Gheorghe (64 de kilometri nord-vest), Brașov (68 de kilometri vest) și Ploiești (74 de kilometri sud-vest).

Șir de cutremure în weekend: contextul activității seismice din Vrancea

Cele două cutremure de duminică completează un tablou activ început încă de sâmbătă, când alte două seisme s-au produs în zona seismică Vrancea la un interval de doar două ore, cel mai puternic dintre ele atingând o magnitudine de 3,5 pe scara Richter.

Deși astfel de succesiuni de cutremure de mică intensitate sunt frecvente pentru adâncimile intermediare din Carpații de Curbură, specialiștii monitorizează permanent evoluția tensiunilor din scoarță.

În cursul acestui an, cel mai puternic seism resimțit pe teritoriul României rămâne cel din data de 26 februarie, care a atins magnitudinea de 4,5 pe scara Richter în județul Vrancea.

Ghidul de reacție după seism: recomandările oficiale ISU

Pentru a limita riscurile ulterioare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) recomandă respectarea strictă a măsurilor de siguranță și păstrarea calmului.

Este important ca oamenii să nu părăsească în grabă locuința înainte de verificarea căilor de acces și să acorde primul ajutor celor afectați, asigurând protecția copiilor, bolnavilor și a persoanelor vârstnice.

În plus, pompierii atrag atenția asupra verificării imediate a rețelelor de utilități – gaze, electricitate, apă și canalizare – și oprirea alimentării la primele semne de avarie, folosirea focului deschis fiind strict interzisă.

Telefoanele trebuie utilizate doar pentru urgențe majore pentru a nu bloca liniile operative, iar în cazul evacuării, deplasarea trebuie făcută calm spre spații deschise, departe de clădiri, cabluri electrice sau elemente care se pot prăbu