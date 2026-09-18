 Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut seismul
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Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut seismul

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Un seism cu magnitudinea 3,1 a fost înregistrat vineri dimineață în județul Suceava. Potrivit datelor INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 4:09, în zona Moldovei.

Cutremur din nou în România
Cutremur din nou în România Foto: arhivă

Pământul s-a mișcat din nou pe teritoriul României la primele ore ale dimineții. În zorii zilei de vineri, aparatele de monitorizare au înregistrat un cutremur în nordul Moldovei, fenomenul fiind resimțit slab și în proximitatea mai multor orașe mari din regiune.

Zona în care s-a produs seismul și datele oficiale INCDFP

Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) și preluate de agenția Agerpres, seismul s-a produs la ora locală 04:09, în județul Suceava. Mișcarea tectonică a fost una de slabă intensitate, având o magnitudine de 3,1 pe scara Richter.

Specialiștii au localizat epicentrul la o adâncime de 21,4 kilometri. Seismul a avut loc în apropierea următoarelor centre urbane: 34 de kilometri sud de municipiul Suceava, 58 de kilometri sud de Piatra Neamț, 65 de kilometri sud de Botoșani și 87 de kilometri sud de Roman.

Bilanțul seismic al lunii septembrie pe teritoriul țării

Evenimentul de vineri dimineață completează un șir activ de manifestări tectonice. De la începutul lunii septembrie, rețeaua națională de monitorizare a înregistrat în România 12 cutremure, cu magnitudini variind între 2 și 4,1 pe scara Richter.

Până în prezent, cel mai puternic cutremur raportat pe teritoriul țării în cursul acestui an a atins magnitudinea de 4,5 și s-a înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea.

Luna august, marcată de mai multe cutremure

Luna august a fost una cu activitate seismică  în România, rețeaua națională de monitorizare înregistrând opt cutremure cu magnitudini între 3 și 4,5.

Două dintre seisme au avut magnitudinea de peste 4. Și în această lună au fost înregistrate mai multe mișcări seismice, inclusiv cutremurul produs vineri dimineață în județul Suceava. Seismele au fost raportate în diferite zone ale țării, fără a fi anunțate efecte majore.

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