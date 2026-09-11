 Ce vede un pilot înainte de aterizare. Clipul spectaculos care i-a speriat pe pasageri: „Nu mai urc în viața mea într-un avion”
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VideoCe vede un pilot înainte de aterizare. Clipul spectaculos care i-a speriat pe pasageri: „Nu mai urc în viața mea într-un avion”

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Un videoclip filmat din cabina de pilotaj chiar în timpul unei proceduri de aterizare prin nori denși a devenit viral pe internet. Imaginile cu vizibilitate zero i-au îngrozit pe privitori, declarând că nu mai au curajul să zboare ca pasageri după ce au văzut în ce condiții extreme coboară. 

Aterizarea prin ochii pilotului
Aterizarea prin ochii pilotului Foto: captură tiktok

Un pilot cunoscut pe platforma TikTok sub pseudonimul „Flywithmat” a arătat fără filtre perspectiva din scaunul său de zbor cu câteva momente înainte aterizare. Secvențele au dezvăluit de fapt o coborâre prin straturi dense de nori, stârnind un val masiv de comentarii pline de uimire și teamă.

Coborâre cu vizibilitate extrem de redusă prin plafonul de nori

Intitulat sugestiv „ce vede un pilot în timpul aterizării”, videoclipul prezintă momentul critic în care aeronava străpunge o pătură impenetrabilă de ceață și nori, reducând vizibilitatea  aproape de zero.

Pentru publicul larg, lipsa oricărui punct de reper vizual dincolo de parbriz a generat fiori reci, mai ales pentru cei care suferă de teamă de zbor sau de înălțime.

Lipsa completă a pistei din câmpul vizual a transformat manevra într-un test psihologic pentru utilizatorii care au privit secvențele, demontând mitul că piloții se bazează pe repere de la sol în timpul manevrelor finale.

Reacțiile rapide au subliniat șocul oamenilor: 

„Ce văd piloții în timp ce aterizează... de exemplu, nimic”, a remarcat un urmăritor, completat ironic de un altul: „Deci norii nu sunt făcuți din bumbac”.

 „Oricât ar fi salariul vostru, nu este suficient”

Comentariile s-au împărțit între teama  de a mai urca la bordul vreunei curse aeriene și admirația profundă pentru pregătirea celor de la bordul aeronavei. Dacă unii au recunoscut deschis că imaginile le-au anulat orice dorință de a călători -„Nu numai că nu vreau să fiu pilot, dar acum mă gândesc dacă vreau să mai fiu vreodată pasager” sau „Deci... aterizezi sau te prăbușești?” -, alții au crezut că totul ține exclusiv de noroc: „Până și piloții conduc pe baza a ceea ce cred, nu a ceea ce văd” și „Deci doar speranță și rugăciuni”.

În contrapondere, cei familiari cu zborul instrumental au ținut să amintească tehnologia de ultimă generație din spatele manevrelor la joasă vizibilitate:

„Este știință pură. Este educația pe care o primesc piloții. Este sistemul ingineresc. Este controlul. Nu are legătură cu Dumnezeu. 

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