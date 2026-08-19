 Concluzia lui Dani Oțil în timpul călătoriei cu avionul: „Miroase altfel decât la săraci.”
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VideoConcluzia lui Dani Oțil în timpul călătoriei cu avionul: „Miroase altfel decât la săraci.”

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Cunoscutul prezentator de la „Neatza cu Răzvan și Dani” le-a povestit fanilor o întâmplare amuzantă prin care a trecut în timpul unei călătorii cu avionul. Dani Oțil a făcut haz de locul pe care l-a ocupat în aeronavă, aflat foarte aproape de zona Business Class.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Foto: social media
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Foto: social media

Prezentatorul a explicat, în stilul său caracteristic, că soția sa a ales bilete „aproape de Business Class”, astfel că, deși el a rămas la Economy, se consideră suficient de aproape pentru a se bucura măcar puțin de atmosfera de la clasa premium.

Dani Oțil, ironie despre business class. Ce a spus prezentatorul în avion

Cu ironia care îl caracterizează, Dani Oțil a lăsat să se înțeleagă că, deși nu călătorește propriu-zis la Business Class, este suficient de aproape încât să se bucure măcar de „același aer” și, poate, de câteva dintre avantajele acestei zone.

În clipul video publicat pe rețelele de socializare, Dani Oțil a continuat seria glumelor cu o replică savuroasă, în care a ironizat, în stilul său caracteristic, diferențele dintre cele două clase de călătorie:

„Ce bine e la business class! Perdeluță, mâncare, miroase altfel decât la săraci. Știți de unde știu? Pentru că soția mea a luat bilete aproape la business class, deci, practic, mirosim același aer, împărțim aceeași mâncare... Nu suntem chiar la business class, dar, dacă mă întind, simt și eu alt aer. Poate la anu’”, a spus Dani Oțil, în filmarea publicată în mediul online.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vizită plăcută la țară alături de fiul lor 

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu alături de Tiago. Foto: social media
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu alături de Tiago. Foto: social media

După o perioadă aglomerată, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales să petreacă câteva zile departe de agitația orașului, alături de fiul lor, Tiago. Familia a plecat în Botoșani, locul de care Gabriela este strâns legată și unde și-a petrecut o parte importantă din copilărie. Departe de ritmul alert al vieții de zi cu zi, cei trei s-au bucurat de timp împreună și de liniștea peisajelor din mijlocul naturii.

„Ulița unde am avut cea mai frumoasă copilărie, deși pe atunci nu era asfalt”, a precizat ea într-un story.   

Tiago în vacanță la țară, acolo unde a copilărit Gabriela Prisăcariu. Foto: Instagram
Tiago în vacanță la țară, acolo unde a copilărit Gabriela Prisăcariu. Foto: Instagram

Gabriela Prisăcariu, cuprinsă de emoții puternice 

Gabriela Prisăcariu a fost profund emoționată de imaginea pe care a surprins-o între soțul său, Dani Oțil, și fiul lor, Tiago. Momentul a făcut-o să se gândească la anii care au trecut și la cât de îndepărtat i se părea, odinioară, să ajungă să trăiască astfel de clipe alături de propria familie. Mai mult, modelul și-a amintit cu emoție de bunicul său și s-a gândit cât de fericit ar fi fost acesta să îi vadă împreună:

„Nu știu dacă mi-am imaginat vreodată că o sa ajung aici cu soțul și copilul meu... Mi se părea atât de îndepărtată perioada asta și totuși uită-ne aici. Bunicul meu ar fi fost atât de fericit să ne vadă...”, a scris modelul pe Instagram.

Dani Oțil și Tiago, în vacanță la țară. Foto: Instagram
Dani Oțil și Tiago, în vacanță la țară. Foto: Instagram

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