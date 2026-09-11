Prințesa Astrid a Norvegiei a murit la 94 de ani, la câteva zile după înmormântarea fratelui său

Norvegia trece printr-un nou moment de doliu! Prințesa Astrid, sora mai mare a regelui Harald V, a murit vineri, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Palatul Regal într-un comunicat.

Prințesa Norvegiei a murit Foto: shutterstock

Dispariția ei vine la doar câteva zile după ce a apărut în public pentru ultima dată, la funeraliile fratelui ei, care s-a stins pe 28 august 2026, la 89 de ani.

Doliu național după moartea regelui Harald V

Moartea prințesei Astrid survine într-un moment deja dificil pentru Norvegia. Regele Harald V, cel mai longeviv monarh european după Regina Elisabeta a II‑a, a murit pe 28 august, după mai bine de 35 de ani pe tron.

Funeraliile sale, organizate pe 9 septembrie, au fost marcate de o emoție profundă, rar întâlnită în rândul unei familii regale cunoscute pentru sobrietate. Mii de oameni au depus flori și steaguri la Palatul Regal din Oslo, potrivit Daily Mail.

Harald fusese tratat pentru anemie hemolitică, o afecțiune în care globulele roșii sunt distruse într-un ritm accelerat. Palatul a transmis că starea lui s-a deteriorat după o infecție.

Astrid a fost una dintre cele mai respectate figuri ale familiei regale norvegiene, cunoscută pentru discreția și loialitatea ei față de instituție.

„De-a lungul vieții sale îndelungate, Prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală cu căldură și devotament”, a transmis regele Haakon VIII, succesorul lui Harald V.

Regele Charles, mesaj de condoleanțe pentru „dragul său văr”

Regele Charles III a transmis condoleanțe familiei regale norvegiene, numindu-l pe Harald „un văr drag” și evocând legătura lor de familie - cei doi erau veri de gradul doi, având stră-străbunici comuni: regele Edward VII și Alexandra a Danemarcei.

„Întreaga mea familie se alătură Norvegiei în comemorarea unui om atât de iubit, a cărui bunătate, compasiune și simț al datoriei au răsunat peste decenii”, a spus Charles.

Un nou monarh, dar și scandaluri care apasă asupra Casei Regale

Odată cu urcarea pe tron a lui Haakon VIII, familia regală se confruntă și cu o serie de controverse.

Regina Mette-Marit, 53 de ani, a fost intens criticată după publicarea „Epstein Files”, care au arătat că a vizitat reședința lui Jeffrey Epstein în 2013, la ani după condamnarea acestuia. Un e-mail sugerează că ar fi rămas în contact cu Epstein până aproape de moartea lui. Mette-Marit a declarat că a fost „indusă în eroare”.

În iunie, scandalul a fost amplificat de condamnarea fiului ei, Marius Borg Høiby, la patru ani de închisoare pentru două capete de acuzare de viol. Procesul a scos la iveală acuzații de violență, consum de droguri și abuz sexual. Høiby a fost găsit vinovat și de agresarea fostei sale iubite, Nora Haukland, și de amenințări, dar a fost achitat pentru alte două acuzații de viol.

Regele Harald era văr de gradul al doilea cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, având aceiași străbunici: regele Edward al VII-lea și regina Alexandra, care erau tatăl și mama reginei Maud a Norvegiei.