Cine este Haakon al VIII-lea, noul rege al Norvegiei

Regele Haakon al VIII‑lea a urcat pe tronul Norvegiei după moartea tatălui său, Harald al V‑lea, un monarh extrem de îndrăgit de populație. Popularitatea lui Harald, confirmată de sondaje constante și de emoția publică dinaintea decesului, îi lasă lui Haakon o moștenire dificilă, mulți norvegieni considerând că are „pantofi mari de umplut”.

Noul rege al Norvegiei Foto: Instagram/The Royal Historian

Cine este Regele Haakon

Haakon devine al patrulea suveran al monarhiei moderne norvegiene, restaurată în 1905, odată cu independența față de Suedia. Printre primele sale atribuții ca monarh s-a numărat conducerea unei ședințe extraordinare de guvern, în cadrul căreia și-a anunțat titulatura regală și a preluat deviza tatălui său: „Totul pentru Norvegia”, potrivit BBC.

Comentatorii consideră că Haakon este bine pregătit pentru rolul său. Ca prinț moștenitor, a lucrat îndeaproape cu Harald și, în ultimii ani, a preluat tot mai multe responsabilități, acționând frecvent ca regent în perioadele în care tatăl său era bolnav sau absent.

„Sunt atât de norocos că prințul moștenitor Haakon este cel care va duce mai departe această misiune”, a scris regele Harald despre fiul său în biografia sa, „The King Tells”.

Istoricul Trond Norén Isaksen a declarat pentru BBC că Haakon va fi un monarh diferit de tatăl său, dar la fel de respectat. Dacă Harald era cunoscut pentru carisma și umorul său, Haakon este mai rezervat, asemănător mamei sale, regina Sonja.

„Regele Harald... era foarte carismatic, avea un simț al umorului deosebit, pe care toată lumea îl apreciază, iar Haakon este puțin mai rezervat, seamănă ceva mai mult cu mama sa.

„Dar, în ultimii ani, a devenit și el puțin mai relaxat, s-a deschis puțin și și-a arătat puțin mai mult simțul umorului... a dus o povară enormă timp de mulți ani, având în vedere că părinții lui au îmbătrânit, iar soția lui a fost bolnavă”.

Haakon este stră-stră-strănepot al reginei Victoria a Marii Britanii. Fiica sa, Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, devine acum prințesă moștenitoare. Deși Haakon a fost preferat în linia succesorală în fața surorii sale mai mari, prințesa Märtha Louise, Constituția a fost modificată în 1990 pentru a permite femeilor să moștenească tronul. Astfel, Ingrid Alexandra ar putea deveni prima femeie care conduce statul norvegian de la secolul al XV‑lea.

Născut în 1973, Haakon este cel mai mic copil al regelui Harald și al reginei Sonja. În autobiografia sa din 2023, el recunoaște că, în copilărie, a avut dificultăți în a accepta statutul regal, mărturisind că la școală îl făcea anxios. A devenit prinț moștenitor în 1991, la doar 17 ani, după moartea bunicului său, regele Olav al V‑lea.

Preluarea tronului vine într-un moment dificil pentru monarhia norvegiană

Monarhia se bucură în continuare de o popularitate largă în rândul norvegienilor și a fost mult timp apreciată pentru viziunea sa modernă. Însă, în ultimii ani, a fost afectată de scandaluri.

Haakon preia tronul într-un moment dificil pentru familia regală. Deși monarhia rămâne populară și este apreciată pentru abordarea modernă, în ultimii ani au apărut mai multe scandaluri. În acest an, Mette‑Marit, soția regelui Haakon, și-a cerut scuze pentru legăturile avute în trecut cu Jeffrey Epstein, iar fiul ei dintr-o relație anterioară, Marius Borg Høiby, a fost condamnat pentru viol într-un proces intens mediatizat, condamnare pe care o contestă.

Regele Harald al Norvegiei a murit, după 35 de ani pe tron

Regele Harald al V-lea, cel mai în vârstă șef de stat din Europa, a decedat la 89 de ani, după o luptă cu mai multe probleme de sănătate. Monarhul se afla în concediu medical de câteva săptămâni și fusese internat la Spitalul Național din Oslo în urmă cu o săptămână.

Regele primea antibiotice pentru o infecție bacteriană a sângelui și răspundea la tratament, a anunțat palatul duminică seara, adăugând că starea sa era stabilă.

Monarhul a suferit de numeroase probleme de sănătate în ultimii ani și, în cele din urmă, i s-a implantat un stimulator cardiac permanent.

Regele Harald a fost primul prinț norvegian născut în Norvegia după o perioadă de 567 de ani. Avea origini diverse: era descendent al regilor Angliei, Danemarcei și Suediei. Edward al VII-lea era străbunicul său, iar când s-a născut, pe 21 februarie 1937, bunica sa de origine engleză, regina Maud, era încă în viață.

Mama sa a murit în 1954, la scurt timp după ce părinții săi își sărbătoriseră nunta de argint, iar el a devenit prinț moștenitor la moartea regelui Haakon, în 1957.

În calitate de prinț moștenitor, a reprezentat Norvegia în străinătate, vizitând Statele Unite în 1960, și a îndeplinit funcția de regent cu ocazia absențelor ocazionale ale regelui Olav în străinătate.

Când regele Harald i-a succedat tatălui său, a adoptat deviza „Totul pentru Norvegia”. A fost încoronat și binecuvântat la Catedrala Nidaros din Trondheim; apoi a efectuat vizite în toată țara. În calitate de rege constituțional, ținea săptămânal Consiliul de Stat la palat și era comandantul suprem al forțelor armate și șeful Bisericii de Stat.