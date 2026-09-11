 Alertă pe litoral! Noi fragmente de drone, descoperite în Constanța și Tulcea. Unele aveau explozibil
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Alertă pe litoral! Noi fragmente de drone, descoperite în Constanța și Tulcea. Unele aveau explozibil

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Mai multe fragmente de drone aeriene au fost descoperite, vineri, 11 septembrie, în mai multe zone din județele Constanța și Tulcea, dar și în Marea Neagră. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în urma verificărilor, unele dintre fragmente aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate în siguranță, potrivit MApN. 

Dronă.
Dronă. Foto: Facebook/MApN

Unul dintre incidente a avut loc în zona Periteașca, din județul Tulcea. În jurul orei 09:30, Poliția de Frontieră a identificat pe plajă două fragmente de drone. În urma verificărilor, s-a stabilit că unul dintre acestea avea încărcătură explozivă. Fragmentul a fost neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI, în timp ce cel de-al doilea a fost preluat de Garda de Coastă.

Două fragmente de dronă, găsite între Sulina și Sfântu Gheorghe

La ora 13:30, în zona Câșla Vădanei, județul Tulcea, situată între Sulina și Sfântu Gheorghe, o echipă EOD din cadrul MApN a verificat alte două fragmente de dronă ajunse pe plajă.

Specialiștii au stabilit că acestea nu aveau încărcătură explozivă.

Fragmente de drone, recuperate din Marea Neagră

Un alt incident a fost semnalat în apele Mării Negre, în a doua parte a zilei. La ora 16:00, o navă comercială a anunțat prezența a două fragmente de dronă în apă, la aproximativ 46 de mile marine est de Midia.

Fragmentele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă. Verificările au arătat că acestea nu prezentau pericol pirotehnic.

Patru drone, observate în zona Edighiol-Periboina

Un alt caz a fost înregistrat în zona Edighiol-Periboina, județul Constanța. În timp ce era verificat un obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a MApN a observat, din elicopter, resturile a patru drone aeriene. Printre acestea se afla și o dronă-interceptor care avea explozibil la bord.

„Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate", precizează MApN. „MApN acționează integrat alături de celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și neutralizarea rapidă a oricăror amenințări”, a mai transmis ministerul, potrivit observatornews.ro

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