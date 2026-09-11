 Artistul Sasu s-a mutat definitiv din România alături de fiica lui. Decizia luată după moartea soției
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Artistul Sasu s-a mutat definitiv din România alături de fiica lui. Decizia luată după moartea soției

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După moartea soției, artistul Sasu a decis să o ia de la capăt în Tenerife, alături de copiii săi și cele două pisici. S-a mutat într-un cartier rezidențial liniștit, unde plătește 1.200 de euro pe lună pentru apartament și toate facilitățile. 

Sasu s-a mutat în Tenerife
Sasu s-a mutat în Tenerife Foto: captură youtube

O pierdere sfâșietoare poate schimba complet cursul unei vieți, împingând un om să caute vindecarea la mii de kilometri distanță. Rămas văduv după ce partenera sa de viață a încetat din viață în urma unei boli necruțătoare, artistul Sasu a simțit nevoia unei schimbări.

Viața într-un cartier rezidențial: 1.200 de euro pe lună cu toate facilitățile incluse

Noua casă a artistului oferă confortul și liniștea necesare după perioada grea prin care a trecut familia sa. Sasu locuiește alături de fiica lui și cele două pisici într-un complex rezidențial modern, cu circuit închis, accesul făcându-se pe bază de cartelă:

Stau într-un cartier rezidențial cu piscină, este foarte liniștit, loc de parcare inclus”.

Costul lunar este de 1.200 de euro, o sumă convenabilă având în vedere că elimină complet alte griji administrative. Chiria acoperă întreținerea și toate utilitățile aferente locuinței, artistul scăpând astfel de facturile separate care complică adesea bugetul de familie. Pe plan profesional, Sasu își desfășoară activitatea fără întrerupere, continuând să profeseze ca producător muzical și DJ pe plan local.

„1200 de euro sunt toți, raportat la România s-ar putea să te coste mai mult decât 1200 de euro”.

Birocrația din Spania, rezolvată rapid cu ajutorul unui consilier

Deși relocarea într-un alt stat poate fi descurajantă din punct de vedere administrativ, procesul de integrare în Tenerife a decurs fără bătăi de cap.

Artistul a apelat la servicii specializate pentru a evita cozile și blocajele birocratice specifice obținerii actelor de rezidență.

Pentru suma de 500 de euro, un consilier  s-a ocupat de toate procedurile legale, dosarul fiind soluționat într-un timp record. Astfel, actele au fost gata extrem de repede, permițându-i lui Sasu șicopiilor să se concentreze exclusiv pe adaptare și pe construirea unei vieți armonioase în arhipelagul spaniol.

Sursa Youtube

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