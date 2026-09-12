ANM avertizează: cod galben de vijelii, ploi și grindină în mai multe regiuni din țară. Temperaturile scad brusc

Vremea intră într-un nou episod de instabilitate severă, iar ANM avertizează că următoarele 48 de ore vor aduce ploi torențiale, vijelii și scăderi semnificative de temperatură.

Vreme rea în mai multe regiuni din țară Foto: Unsplash

Două atenționări Cod galben

Prima atenționare este valabilă sâmbătă, între orele 10:00 și 20:00, în județele Mehedinți și Dolj, unde vântul va sufla cu 50–65 km/h.

A doua intră în vigoare sâmbătă, la ora 14:00, și expiră duminică, la ora 05:00. Sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, precum și zona montană din Buzău și Prahova. Aici vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 20–25 l/mp și, local, pot depăși 30–40 l/mp.

Foto: ANM

Instabilitate până duminică seara

O informare meteo este în vigoare de sâmbătă, 12 septembrie, ora 10:00, până duminică, 13 septembrie, ora 22:00. Sâmbătă, instabilitatea va fi accentuată în jumătatea estică a țării, iar duminică în sud-est și, local, în centru și sud. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, grindină de 1–2 cm și vijelii cu viteze de 40–60 km/h. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în sud-vest, est și la munte, cu rafale de 40–60 km/h.

Cum va fi vremea în București

Sâmbătă, Capitala va avea o maximă de 29°C, cu cer variabil și înnorări spre după-amiază și noapte, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 3–5 l/mp, izolat 8–10 l/mp. Minima va fi de 14–15°C.

Duminică, vremea se răcește semnificativ, cu o maximă de aproximativ 22°C. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara vor fi averse și posibile descărcări electrice, cu 5–10 l/mp de precipitații. Pentru București, informarea de instabilitate atmosferică rămâne valabilă până duminică la ora 22:00.