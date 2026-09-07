 Val de căldură în România, apoi se schimbă totul. Ce anunță ANM pentru următoarele două săptămâni
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Val de căldură în România, apoi se schimbă totul. Ce anunță ANM pentru următoarele două săptămâni

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Experții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, până la mijlocul acestei săptămâni, ne putem aștepta la vreme caniculară și maxime ce pot ajunge chiar și la 35 de grade. Însă, începând de vineri, nu numai că temperaturile vor începe să scadă, dar România va fi afectată și de ploi și vijelii.

Primele zile ale lunii septembrie vor fi calde
Primele zile ale lunii septembrie vor fi calde Foto: Arhivă

ANM a emis chiar în cursul zilei de luni prognoza meteo pentru perioada cuprinsă între 7 și 20 septembrie. Iar după câteva zile calde, cu temperaturi ce pot ajunge chiar și la 35 de grade în Câmpia de Vest, lucrurile se vor schimba radical.

Banat

Între 7 și 20 septembrie, în Banat, primele zile ale săptămânii de referință vor fi temperaturi calde, iar maximele pot varia între 28 și 34 de grade. Vremea poate fi pe alocuri caniculară pe 9 și 10 septembrie, însă ne putem aștepta la o răcire a vremii între 11 și 15 septembrie.

În această perioadă, ne putem aștepta la maxime cuprinse între 24 și 26 de grade. Spre finalul perioadei, temperaturile vor mai crește ușor și pot ajunge la 27-28 de grade.

Crișana

În prima jumătate a acestei săptămâni, maximele vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade, dar vor scădea semnificativ între 11 și 15 septembrie. În această perioadă, ne putem aștepta la temperaturi de 23-26 de grade, urmate de o foarte ușoară încălzire.

Transilvania

Vremea se va încălzi constant în prima jumătate a acestei săptămâni, iar pe 9 și 10 septembrie ne putem aștepta la maxime și de 30 de grade. Apoi, temperaturile se vor răci semnificativ până pe 15 septembrie, iar valorile nu vor trece ziua de pragul de 24 de grade.

Spre 19 și 20 septembrie, ne putem aștepta la o încălzire ușoară a vremii.

Maramureș

În Maramureș, la fel ca în restul țării, vremea va fi inițial caldă. Pe 9 și 10 septembrie ne putem aștepta la maxime de 30 de grade, urmate de valori mai apropiate de cele normale pentru perioadă.

Între 11 și 15 septembrie, maximele nu vor depăși 24 de grade, însă o ușoară încălzire va urma spre finalul lunii.

Moldova

Și aici vom avea parte de câteva zile calde, care vor culmina în maxime de 28 de grade în jurul zilelor de 9 și 10 septembrie. Apoi, vremea se va răci iar mediile din timpul zilei vor fi de 22-23 de grade, în zilele de 12 și 13 septembrie. Ulterior, vremea se va mai încălzi ușor și mai pot fi înregistrate maxime și de 26 de grade.

Dobrogea

Aici, regimul termic nu va avea fluctuații semnificative în perioada prognozată. Media maximelor va fi de 25-26 de grade pe litoral, iar probabilitatea de averse va fi ridicată pe 13 și 14 septembrie.

Muntenia

Inițial, vremea va fi una caldă, iar pe 9-11 septembrie ne putem aștepta la maxime de chiar și 31 de grade Celsius. Apoi, între 12 și 16 septembrie, maximele vor scădea semnificativ și se vor situa în jurul pragului de 22-26 de grade. Pe 19-20 septembrie ne putem aștepta la o ușoară încălzire și la maxime de chiar și 28 de grade.

Oltenia

În Oltenia, ne putem aștepta la temperaturi de 30 și chiar și 32 de grade în perioada dintre 8 și 12 septembrie. Apoi, vremea se va răci iar până pe 15 septembrie, maximele nu vor depăși pragul de 26 de grade. Spre finalul intervalului de referință, ar trebui să se înregistreze o încălzire foarte ușoară.

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