Mădălina Apostol, tentativă de suicid cu două luni înainte să moară. „Ea a zis că nu își mai aduce aminte”

Mădălina Apostol ar mai fi încercat și în trecut să se sinucidă, una dintre tentative fiind chiar recentă, cu două luni înainte să moară. Luată la întrebări, iubita lui Nick Rădoi a dat anumite explicații apropiaților.

Mădălina Apostol. Foto: Instagram

Fosta vedetă a murit în noapte de 12 spre 13 septembrie. Aceasta se lupta de mai mult timp cu depresia și lua inclusiv un tratament pentru această boală. Astfel, apropiații ei spun că Mădălina Apostol nu a fost la prima tentativă de suicid, ci a mai încercat să-și pună captă zilelor chiar recent.

Ce le-a spus Mădălina Apostol apropiaților după tentativa de suicid

Un episod de acest gen ar fi avut loc în urmă cu aproape două luni. Atunci, Mădălina Apostol ar fi încercat să-și încheie socotelile cu viața, dar a fost salvată. Ea a ajuns de urgență la spital după ce ar fi înghițit o cantitate mare de medicamente, conform a1.ro.

Apropiații au luat-o la întrebări în legătură cu acest incident, după ce și-a revenit. Mădălina a spus atunci că nu a încercat să-și facă rău, ci a luat câteva pastile, iar apoi nu și-a mai amintit nimic. Cu toate acestea, cantitatea ingerată ar fi fost mult mai mare decât cea despre care fosta vedetă ar fi vorbit.

„A stat patru zile în spital. Atunci a zis că din greșeală a luat acele pastile. Că a luat câteva și după a uitat ce a făcut. Ea a zis că nu își mai aduce aminte”, a declarat o sursă apropiată Mădălinei Apostol pentru sursa citată.

A ajuns la spital în Mexic

În același timp, acest episod nu ar fi fost unul singular. La scurt timp, Mădălina Apostol ar fi ajuns din nou pe patul de spital, în Mexic. Și atunci ar fi fost vorba tot despre o cantitate mare de medicamente luate.

Și Nick Rădoi a afirmat că Mădălina trecea printr-o perioadă grea, afirmând că întreaga familie i-a fost alături, în încercarea de a o salva. Afaceristul a menționat că în urmă cu câteva luni fosta vedetă a fost adusă în România pentru a primi un tratament psihiatric specializat. Din nefericire, a apărut „o nouă criză ce a împins-o spre acest gest tragic”.

„Am considerat că era foarte important ca ea să poată comunica cu medicii și să-și exprime gândurile în propria limbă, nu într-o limbă străină”, a afirmat Nick Rădoi.