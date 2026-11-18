Vremea din România vine cu schimbări importante miercuri, 18 noiembrie 2026, când temperaturile vor continua să se mențină peste valorile obișnuite pentru această perioadă a anului, însă aspectul predominant al vremii va fi unul instabil. Potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), maximele termice vor ajunge până la 19 grade Celsius în unele zone, dar norii vor acoperi treptat cerul, iar ploile vor reveni în numeroase regiuni ale țării.

Vreme neobișnuit de caldă pe 18 noiembrie! Foto: arhiva

Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în vestul României și în zonele montane, unde ploile pot deveni temporar mai intense și pot fi însoțite, izolat, de descărcări electrice. Nici vântul nu va lipsi din peisajul meteorologic, urmând să prezinte intensificări în mai multe regiuni, în special pe crestele montane, unde rafalele pot atinge viteze de până la 100 km/h.

Deși valorile termice vor fi mai apropiate de cele specifice unei perioade mai blânde, condițiile atmosferice vor necesita atenție, mai ales în zonele în care sunt prognozate precipitații abundente și intensificări ale vântului.

Prognoza meteo pentru 18 noiembrie: Ploile se extind în vestul țării, iar temperaturile rămân ridicate

Potrivit estimărilor meteorologilor, regimul termic se va menține considerabil peste media climatologică specifică mijlocului lunii noiembrie, însă vremea va deveni tot mai instabilă pe parcursul zilei. În jumătatea vestică a țării, cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor apărea temporar, sub formă de ploaie, pe arii relativ extinse.

În anumite intervale, ploile vor avea caracter de aversă, iar în a doua parte a zilei, în special în vest și sud-vest, există posibilitatea apariției unor descărcări electrice izolate. Aceste manifestări vor fi mai pronunțate în zonele în care instabilitatea atmosferică se accentuează, iar precipitațiile pot acumula cantități importante de apă.

În regiunile vestice, meteorologii estimează acumulări locale de 15-20 de litri de apă pe metru pătrat. Situația poate deveni mai serioasă în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali, unde, pe suprafețe restrânse, cantitățile de precipitații pot depăși 30-35 de litri pe metru pătrat.

În celelalte regiuni ale țării, ploile vor fi mai puțin extinse și se vor semnala doar pe alocuri, astfel că distribuția precipitațiilor va fi neuniformă. Chiar și în aceste condiții, înnorările vor fi prezente în mare parte din teritoriu, iar vremea va avea un aspect schimbător.

Vremea la munte: Rafale de până la 100 km/h pe creste și precipitații mixte la altitudini mari

În zonele montane, condițiile meteorologice vor fi mai dificile, în special din cauza vântului puternic și a precipitațiilor care vor afecta temporar întreaga regiune. Temperaturile se vor menține, în general, la valori asemănătoare celor din intervalul precedent, dar vor continua să depășească mediile climatologice obișnuite pentru această dată din calendar.

Cerul va rămâne predominant noros, iar ploile vor apărea periodic pe parcursul zilei. În Carpații Occidentali, pe arii restrânse, precipitațiile pot fi însoțite de descărcări electrice, în timp ce la altitudini mari sunt posibile și episoade de precipitații mixte, în funcție de condițiile locale.

Cel mai important fenomen va fi însă intensificarea vântului pe crestele montane, unde rafalele pot ajunge la 70-100 km/h. Aceste viteze pot crea dificultăți pentru persoanele care se deplasează în zonele înalte, mai ales pe traseele expuse și în apropierea crestelor.

Intensificări temporare ale vântului sunt așteptate și în regiunile vestice, centrale și sud-estice ale țării, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. Chiar dacă valorile sunt mai reduse decât cele prognozate la munte, vântul poate accentua senzația de disconfort termic și poate influența condițiile de deplasare.

Temperaturi maxime de 19 grade în mai multe zone ale țării. Unde va fi cel mai cald

Unul dintre aspectele remarcabile ale prognozei pentru miercuri, 18 noiembrie, este menținerea unor temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Maximele vor oscila, în general, între 13 și 19 grade Celsius, valori care depășesc mediile obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în sudul Banatului, în Oltenia, în sud-vestul Munteniei și în Dobrogea, unde vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Diferențele termice dintre regiuni vor fi influențate atât de circulația maselor de aer, cât și de prezența norilor și a precipitațiilor.

Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea, însă nu vor coborî foarte mult, minimele urmând să se situeze între 2 și 12 grade Celsius. În anumite zone, în special dimineața și în cursul nopții, se poate forma ceață, fenomen care ar putea reduce vizibilitatea pe drumurile publice.

Astfel, chiar dacă temperaturile din timpul zilei vor păstra o notă de vreme blândă, instabilitatea atmosferică și diferențele dintre valorile termice diurne și cele nocturne vor caracteriza această zi de noiembrie.

Prognoza meteo pentru București, 18 noiembrie: Cer noros, ploi și vânt mai puternic pe timpul nopții

În Capitală, vremea va avea un aspect predominant închis, cu cer mai mult noros și precipitații temporare pe parcursul zilei. Potrivit prognozei meteorologice, cantitățile de apă estimate pentru București se vor situa, în general, între 3 și 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, însă intensitatea acestuia va crește în cursul nopții, când rafalele pot ajunge la 40-45 km/h. Aceste intensificări vor contribui la accentuarea senzației de vreme neplăcută, în special în zonele deschise ale orașului.

Din punct de vedere termic, bucureștenii vor avea parte de temperaturi relativ ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie. Maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții temperaturile minime vor coborî până la 8-9 grade.

Prin urmare, miercuri va fi o zi în care temperaturile vor rămâne plăcute pentru această perioadă, însă norii, ploile și intensificările nocturne ale vântului vor domina tabloul meteorologic din Capitală.

Cum va fi vremea în următoarele ore? La ce trebuie să fie atenți românii

Prognoza pentru 18 noiembrie indică o combinație de temperaturi peste normalul perioadei și fenomene atmosferice specifice unei vremi instabile. Cele mai mari probleme sunt așteptate în vestul țării și în zonele montane, unde ploile pot acumula cantități însemnate de apă, iar vântul va sufla cu putere, în special la altitudini mari.

În restul teritoriului, precipitațiile vor fi mai puțin extinse, însă înnorările și diferențele de temperatură dintre zi și noapte vor rămâne caracteristice acestei perioade. Ceața care se poate forma dimineața și noaptea va impune atenție suplimentară șoferilor, mai ales pe drumurile din zonele în care vizibilitatea scade.

Chiar dacă vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii noiembrie, ploile și intensificările vântului vor face ca ziua de miercuri să fie una schimbătoare, cu diferențe importante între regiunile țării.