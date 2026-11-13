Vremea se schimbă radical în România! De la 27 de grade la temperaturi sub zero, în doar 24 de ore. Ce oraș va fi lovit de frig

România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii, după câteva zile cu temperaturi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie. În Capitală, diferențele termice vor fi considerabile de la o zi la alta. Dacă vineri se vor înregistra până la 27 de grade Celsius, sâmbătă maximele vor coborî până la 8 grade, iar în timpul nopții temperaturile vor ajunge la minus un grad. Meteorologii ANM anunță și ploi, intensificări ale vântului și o răcire accentuată, printr-o informare valabilă până duminică dimineață.

Schimbare radicală a vremii în România Foto: arhiva Click!

Vineri, vremea va fi neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului, iar termometrele vor indica valori maxime cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară norii se vor înmulți și vor apărea precipitațiile. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-25 l/mp. Ploile pot avea caracter de aversă și vor fi însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, cu rafale de 40-45 km/h, în timp ce temperaturile minime se vor situa între 6 și 8 grade Celsius.

Frig și temperaturi negative, sâmbătă, în Capitală

După ziua neobișnuit de caldă, Bucureștiul va trece printr-o răcire accentuată. Sâmbătă, temperatura maximă, care va fi înregistrată la începutul zilei, nu va mai depăși 8 grade Celsius.

Cerul va rămâne predominant noros, iar ploile slabe vor continua pe parcursul zilei. Cantitățile de precipitații estimate sunt de 3-5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar în timpul nopții temperatura va coborî până la minus un grad. Spre sfârșitul intervalului nocturn vor exista și condiții de ceață.

Meteorologii au anunțat o informare meteorologică pentru municipiul București, care vizează precipitațiile și scăderea semnificativă a temperaturilor.

„În intervalul 13 noiembrie, ora 10 - 15 noiembrie, ora 10 pentru zona municipiului București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și răcire accentuată a vremii”, precizează meteorologii ANM.