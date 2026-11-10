 Peisaj de poveste în România. A nins abundent într-o stațiune iubită de turiști
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoPeisaj de poveste în România. A nins abundent într-o stațiune iubită de turiști

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Iarna începe să își facă simțită prezența în zonele montane din România, unde primele ninsori consistente au transformat peisajul. Stațiunea Straja, din județul Hunedoara, a fost acoperită de un strat de zăpadă după mai multe ore de ninsoare. În timp ce turiștii se bucură de imaginile desprinse parcă din mijlocul iernii, meteorologii anunță oscilații importante ale temperaturilor în perioada următoare.

Stațiunea Straja, acoperită de zăpadă după primele ninsori
Stațiunea Straja, acoperită de zăpadă după primele ninsori Foto: arhiva Click!

Aflată în Munții Vâlcan, la aproximativ 1.445 de metri altitudine, stațiunea Straja a trecut deja la peisajul specific sezonului rece. După ore întregi de ninsoare, zonele montane și pârtiile au fost acoperite de un strat alb, spre bucuria turiștilor.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind transformarea stațiunii, unde zăpada a schimbat complet aspectul peisajului. Temperaturile scăzute înregistrate la altitudini mari au favorizat apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Straja se numără printre destinațiile montane preferate de românii care aleg să își petreacă vacanțele de iarnă la munte. Stațiunea din județul Hunedoara este cunoscută pentru pârtiile sale de schi și peisajele din Munții Vâlcan.

Primele ninsori din noiembrie reprezintă un indiciu că sezonul rece se apropie, iar condițiile pentru apariția precipitațiilor specifice iernii devin tot mai favorabile în zonele montane.

Temperaturi de până la 20 de grade, urmate de o răcire bruscă

Vremea nu va rămâne însă la fel în următoarele două săptămâni. Potrivit estimărilor meteorologice, după câteva zile cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, urmează un interval de încălzire.

Astfel, pe 12 și 13 noiembrie, temperaturile ar putea ajunge, în anumite regiuni ale țării, până în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Ulterior, vremea se va răci considerabil, iar valorile termice vor scădea în mai multe zone ale României.

În intervalul 14-16 noiembrie sunt estimate temperaturi maxime mai scăzute, în timp ce nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci. În anumite regiuni, mercurul din termometre ar putea coborî din nou sub pragul înghețului.

În privința precipitațiilor, acestea sunt așteptate mai ales în vestul și nord-vestul țării, în perioada 9-16 noiembrie. La munte, condițiile meteorologice vor favoriza în continuare apariția lapoviței și a ninsorilor, în special la altitudini mari.

Ghid de cumpărături

mitica dragomir pescobar jpg
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică Vedete românești
supermarket, foto shutterstock jpg
VideoProdusul care se găsește în orice magazin și omoară mai mulți oameni decât accidentele sau războaiele. Efectele mai puțin cunoscute asupra creierului și organismului Fapt divers
image
Șoc în sistemul energetic: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din nou la doar câteva zile de la repornire. Nuclearelectrica: „Directorul Tehnic al CNE va fi înlocuit” adevarul.ro
image
Russell Brand, condamnat la peste 10 ani de închisoare. Actorul a fost găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali despre ”rotarizarea” fotbalului românesc. Declarații pe șleau despre Mihai Rotaru și Craiova pe locul 1. Exclusiv www.fanatik.ro
image
O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală observatornews.ro
image
O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit www.antena3.ro
image
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Părinții îți donează apartamentul, dar vor să locuiască acolo până la sfârșitul vieții. Clauza care îi poate proteja chiar dacă locuința devine a copilului playtech.ro
image
„Absența scutiților medical, bucuria Regelui?”. Marcel Pușcaș, întrebări tăioase pentru Gică Hagi și tricolorii absenți! www.fanatik.ro
image
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Cea mai petrecăreață prințesă a Europei! Nu are nevoie de tron ca să domnească peste nopțile nebune ale aristocrației okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
inteligenta artificiala AI jpg
AI-ul nu va putea înlocui aceste meserii. Domeniul în care vor apărea cele mai multe locuri de muncă în următorii 10 ani Fapt divers
hallstatt pexels jpg
VideoUn târg de Crăciun unic în Europa. Se organizează o singură zi pe an, într-un oraș care pare desprins din basme Fapt divers
1 sf mina jpg jpeg
Unde se află moaștele Sf. Mina, ocrotitorul celor păgubiți. Este sărbătorit pe 11 noiembrie Fapt divers
image png
Casă cu mansardă și teren de peste 1.000 mp, scoasă la vânzare cu doar 25.000 de euro. Are apă curentă. E la o oră și jumătate de București Național
Adela Zaharia jpg
Vocea care cucerește marile scene ale lumii ajunge la Cazinoul din Constanța! Soprana Adela Zaharia, recital-eveniment în dialog cu maestrul Ioan Holender Fapt divers
Circul Metropolitan București primește Big Top Label 4 jpeg
România, în elita circului european! Distincția importantă obținută de Circul Metropolitan București la Parlamentul European Național
image png
O româncă a scris istorie în Antarctica! Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 km și i-a dedicat victoria tatălui său: „Am alergat pentru el” Național
Echipa Visuri la cheie Foto Pro TV JPG
Ce s-a ales de una dintre casele renovate de echipa „Visuri la cheie”. Cine a distrus locuința Fapt divers
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Mircea Badea îi spunea Andreei Bănică că are acasă posterul ei din Playboy: „Am și autograf de la tine”. Câți bani a primit artista pentru pictorial actualitate.net