Peisaj de poveste în România. A nins abundent într-o stațiune iubită de turiști

Iarna începe să își facă simțită prezența în zonele montane din România, unde primele ninsori consistente au transformat peisajul. Stațiunea Straja, din județul Hunedoara, a fost acoperită de un strat de zăpadă după mai multe ore de ninsoare. În timp ce turiștii se bucură de imaginile desprinse parcă din mijlocul iernii, meteorologii anunță oscilații importante ale temperaturilor în perioada următoare.

Stațiunea Straja, acoperită de zăpadă după primele ninsori Foto: arhiva Click!

Aflată în Munții Vâlcan, la aproximativ 1.445 de metri altitudine, stațiunea Straja a trecut deja la peisajul specific sezonului rece. După ore întregi de ninsoare, zonele montane și pârtiile au fost acoperite de un strat alb, spre bucuria turiștilor.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind transformarea stațiunii, unde zăpada a schimbat complet aspectul peisajului. Temperaturile scăzute înregistrate la altitudini mari au favorizat apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Straja se numără printre destinațiile montane preferate de românii care aleg să își petreacă vacanțele de iarnă la munte. Stațiunea din județul Hunedoara este cunoscută pentru pârtiile sale de schi și peisajele din Munții Vâlcan.

Primele ninsori din noiembrie reprezintă un indiciu că sezonul rece se apropie, iar condițiile pentru apariția precipitațiilor specifice iernii devin tot mai favorabile în zonele montane.

Temperaturi de până la 20 de grade, urmate de o răcire bruscă

Vremea nu va rămâne însă la fel în următoarele două săptămâni. Potrivit estimărilor meteorologice, după câteva zile cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, urmează un interval de încălzire.

Astfel, pe 12 și 13 noiembrie, temperaturile ar putea ajunge, în anumite regiuni ale țării, până în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Ulterior, vremea se va răci considerabil, iar valorile termice vor scădea în mai multe zone ale României.

În intervalul 14-16 noiembrie sunt estimate temperaturi maxime mai scăzute, în timp ce nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci. În anumite regiuni, mercurul din termometre ar putea coborî din nou sub pragul înghețului.

În privința precipitațiilor, acestea sunt așteptate mai ales în vestul și nord-vestul țării, în perioada 9-16 noiembrie. La munte, condițiile meteorologice vor favoriza în continuare apariția lapoviței și a ninsorilor, în special la altitudini mari.