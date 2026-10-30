Vreme rece în mai multe județe, vineri, 30 octombrie. Unde o să ningă și câte grade vor fi în Capitală

Ultima zi lucrătoare din octombrie aduce vreme închisă în cea mai mare parte a României. Norii vor acoperi numeroase regiuni, iar ploile se vor extinde treptat, în special spre seară și în timpul nopții. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cele mai afectate vor fi Oltenia și Muntenia, însă precipitațiile vor ajunge și în anumite zone din Transilvania și Maramureș. La munte, iarna își face simțită prezența la altitudini mari, unde sunt prognozate lapoviță și ninsoare.

Unde o să ningă și câte grade vor fi în Capitală Foto: arhiva

Prognoza ANM pentru vineri, 30 octombrie. Ce regiuni vor fi afectate de precipitații

Vineri, 30 octombrie, cerul va avea înnorări în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor apărea mai întâi local, urmând să cuprindă suprafețe mai extinse în a doua parte a zilei.

Oltenia și Muntenia se vor afla printre regiunile în care precipitațiile vor fi mai frecvente, în special în cursul serii și al nopții. Ploi locale sunt așteptate și în Transilvania și Maramureș, în timp ce în celelalte zone ale țării acestea vor apărea izolat.

Cantitățile de apă estimate de meteorologi se vor situa, în general, între 2 și 8 litri pe metru pătrat. Totuși, în anumite zone din Oltenia și vestul Munteniei, acumulările pot depăși izolat 10-15 litri pe metru pătrat.

Nici vântul nu va lipsi din peisajul meteorologic al zilei. Acesta va avea intensitate slabă și moderată în majoritatea regiunilor, dar va prezenta unele intensificări în estul țării. Rafalele pot ajunge la 40-50 km/h, iar pe litoral pot fi ușor mai puternice.

Din punct de vedere termic, valorile nu vor suferi schimbări importante față de intervalul precedent. Maximele zilei vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între 4 și 10 grade. În unele zone, condițiile atmosferice vor favoriza și apariția ceții.

Cum va fi vremea în București pe 30 octombrie. Temperaturi de aproximativ 13 grade

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi predominant înnorată, cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului. Soarele va fi acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului, iar probabilitatea de precipitații va crește spre seară și în timpul nopții.

Meteorologii estimează că în București va ploua temporar, însă cantitățile de apă nu vor fi însemnate. Sunt prognozate acumulări de aproximativ 2-5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 13 grade Celsius, în timp ce noaptea termometrele vor indica între 8 și 10 grade.

Prin urmare, vremea din Capitală va rămâne relativ blândă din punct de vedere termic, însă cerul acoperit și ploile de seară vor menține o atmosferă specifică finalului de toamnă.

Ninsori la munte, la peste 1.800 de metri. În ce zone sunt așteptate precipitații mixte

Schimbările meteorologice vor fi mai evidente în zonele montane, unde temperaturile scăzute de la altitudini mari vor favoriza apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare.

Pe parcursul zilei, ploile vor fi prezente pe suprafețe restrânse, însă în cursul nopții precipitațiile se vor extinde în cea mai mare parte a regiunilor montane.

La altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile lichide se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 litri pe metru pătrat.

În Carpații Meridionali, meteorologii estimează că, izolat, se pot acumula peste 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul o să sufle slab și moderat în majoritatea masivelor montane.

Astfel, finalul lunii octombrie aduce primele manifestări de iarnă la altitudini mari, în timp ce în zonele joase ale țării vremea va rămâne predominant ploioasă și închisă.