Atmosfera din living room nu este dată numai de spațiu și de lumină ci și de modul în care este amplasată mobila. Iar, potrivit experților în design interior, canapeaua care nu a fost amplasată corect va face ca spațiul să pară mult mai rece și neprimitor.

Cum trebuie amplasată corect canapeaua Foto: Shutterstock

O atmosferă calmă și primitoare nu ține numai de spațiu și culorile alese, ci și de modul în care este amplasat mobilierul din casă. Iar o greșeală pe care foarte mulți oameni o fac este să lipească canapeaua de unul dintre pereți. Însă, potrivit Real Simple, acest lucru este o greșeală.

Motivul pentru care designerii recomandă adesea să nu așezăm canapeaua lipită de perete este faptul că acest lucru poate face camera să pară rece, lipsită de armonie și fără profunzime. Atunci când toate piesele de mobilier sunt dispuse de-a lungul pereților, mijlocul încăperii rămâne gol, iar zona de relaxare pare lipsită de unitate.

Greșeala pe care mulți oameni o fac

Practic, atunci când mobilierul este lipit de pereți, spațiul pare mult mai rece și nu dă impresia unei identități stilistice precise.

„Pentru mine, amplasarea mobilierului ar trebui să țină cu adevărat cont de oameni: unde se vor așeza, cum vor comunica între ei și de ce priveliști se vor bucura”, a explicat expertul în design interior Amal Kapen.

Desigur, această regulă are și excepții, mai ales în cazurile în care avem la dispoziție un spațiu mic.

Camera va avea un aspect mai primitor

Dacă trebuie să lipim canapeaua de perete, putem amplasa o masă îngustă între acestea. Masa creează puțin spațiu de respiro și oferă, în același timp, o suprafață pe care pot fi așezate veioze, obiecte decorative sau alte lucruri esențiale de mici dimensiuni.

„Dacă trebuie să așez canapeaua lipită de perete, aș face în așa fel încât acest lucru să pară o alegere intenționată. Aș folosi un covor mai mare, măsuțe laterale potrivite, veioze, tablouri deasupra canapelei și aș păstra distanțe adecvate în jurul măsuței de cafea. Aceste detalii ajută la crearea unui spațiu de relaxare bine amenajat, care pare gândit în mod deliberat, nu rezultatul unei alegeri întâmplătoare”, a sugerat experta Tasha Frie.