În cursul zilei de vineri, 20 noiembrie 2026, Tribunalul Constanța a pronunțat prima sentință în dosarul „Șacalul”. Bărbatul a fost acuzat de uciderea a două tinere în vara anului 2024, iar acum a fost condamnat la închisoare pe viață. Însă, sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Sentința nu este definitivă Foto: Arhivă

Tribunalul Constanța a pronunțat prima sentință în dosarul care a cutremurat întreaga țară. Bărbatul acuzat de uciderea a două tinere în vara anului 2024 a fost condamnat la închisoare pe viață, dar sentința poate fi atacată cu apel.

„Cazul «Șacalul» din Constanța, cel acuzat că a omorât cel puțin două fete în scopul de a le tâlhări și care avea o fixație mai ales pe acelea care practicau prostituția, a ajuns la final pe fond. Peste 300.000 de euro despăgubiri civile și două pedepse pentru omor calificat, una de 30 de ani și închisoarea pe viață, rezultând aplicarea închisorii pe viață pentru inculpat”, a spus avocatul Adrian Cuculis, potrivit Ziarul de Constanța.

Sentința poate fi atacată cu apel

Cele două victime au fost ucise în 2024, după ce au fost atacate cu scopul de a fi jefuite. Inculpații și-au însușit bunurile victimelor, iar cadavrele au fost ascunse sau abandonate pe câmp.

Delia Avram, prima victimă, a fost ucisă pe data de 2 iulie 2024, iar procurorii au stabilit că principalul inculpat a sugrumat-o cu premeditare după care i-a furat mașina. Iana Denisa Vădean, a doua victimă, a fost ucisă pe 27 august 2024, iar ulterior, inculpatul principal i-a sustras victimei autovehiculul, două telefoane mobile, 11.000 de lei și bijuteriile personale.

Crimele au șocat întreaga țară

Pentru a crea impresia că a doua victimă era încă în viață, inculpatul i-a accesat telefonul și a transmis mesaje prin WhatsApp, pretinzând că este chiar tânăra. În plus, între 2 iulie și 3 septembrie, el a condus cele două mașini furate, deși nu deținea permis de conducere.

În același dosar, concubina inculpatului principal, a fost acuzată că nu a alertat autoritățile privind moartea Ianei Denisa Vădean, deși știa ce se întâmplase.

Procurorii au spus că femeia l-ar fi ajutat pe inculpatul principal să ascundă în locuință cadavrul și bunurile victimei. Apoi, alături de fiul ei minor, ea ar fi ridicat trupul neînsuflețit de la un hotel din Constanța, pretinzând că este mama tinerei.

Femeia ar fi primit telefonul mobil al victimei și ar fi știut că acesta provenea dintr-o infracțiune, motiv pentru care a fost acuzată și de tăinuire. Și un tânăr care era minor în timp ce s-au petrecut aceste fapte a fost inculpat în dosar, dar procurorii nu au oferit detalii privind datele de identificare ale acestuia.