El este fermierul român cu planuri mari în agricultură. Ștefan Gheorghiță, din localitatea brăileană Roșiori, pregătește construcția unei sere hidroponice moderne pe o suprafață de 1,5 hectare, un proiect evaluat la aproximativ 3,5 milioane de euro.

Planul ambițios al fermierului Ștefan Gheorghiță. Foto: revista-ferma.ro

Investiția beneficiază de o finanțare europeană aprobată de 2 milioane de euro și vizează o producție anuală cuprinsă între 400 și 450 de tone de tomate.

Proiectul îndrăzneț al unui fermier

Ștefan Gheorghiță vrea să amenajeze o seră hidroponică de 1,5 hectare, pentru culturile de roșii. El a reușit să obțină o finanțare, iar următoarea etapă o reprezintă depunerea proiectului tehnic și a dovezii cofinanțării. Fermierul speră ca toată documentația la finalul acestei luni, ca lucrările de construcție să înceapă din primăvara anului 2027.

„Noi construim o seră hidroponică, un hectar și jumătate. Am câștigat un proiect pe fonduri europene. Sperăm, dacă ne ajută Dumnezeu și toate decurg bine, să semnăm în iarna asta contractul cu AFIR-ul”, a explicat Ștefan Gheorghiță, conform revistei Ferma.

Tehnologie modernă pentru sera de tomate

Sera pe care plănuiește să o construiască va fi dotată cu sisteme moderne de încălzire și fertirigare, computer pentru controlul climatului, iluminat artificial și instalație pentru recuperarea drenajului.

Ștefan Gheorghiță își dorește o unitate de producție cu un nivel tehnologic ridicat, în care resursele să fie utilizate eficient, iar pierderile de soluție nutritivă să fie reduse, mai scrie sursa citată.

„Va fi o seră hidroponică, modernă, cu tot ce ar trebui să aibă: încălzire, fertirigare, un computer de climă care să controleze toată activitatea serei, recuperarea drenajului, ca să nu aruncăm soluție nutritivă inutil, să nu se risipească, iluminat artificial. Încercăm să facem o seră de un nivel cât mai înalt tehnologic”, a precizat fermierul.

Ce producție anuală se estimează

Din estimările inițiale producția anuală ar putea ajunge la 400-450 de tone de roșii, în funcție de sortiment.

„Noi estimăm undeva la 400-450 de tone pe an, pe un hectar și jumătate, în funcție de ce vom cultiva. Acum e prematur să spunem dacă vom cultiva roșii cherry sau cocktail, pentru că producțiile sunt diferite”, a declarat Ștefan Gheorghiță.

Fermierul vrea să vândă în supermarketuri

Fermierul Gheorghiță consideră că producția obținută într-o unitate de 1,5 hectare nu poate fi valorificată prin piețele tradiționale, cele cu care suntem obișnuiți, ci în supermarketuri, acolo unde sunt livrări constante.

„La ora actuală, pentru sere, pentru spații închise, nimeni nu poate asigura desfacerea decât supermarketurile. Eventual, ceva la export, dar și exportul, în general, tot prin lanțurile de supermarketuri se face”, a afirmat Ștefan Gheorghiță.