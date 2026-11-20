Înscrierile în programul Casa Verde Baterii 2026 au început vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00. Persoanele fizice care au instalate panouri fotovoltaice și au statut de prosumator pot solicita o finanțare de până la 15.000 de lei pentru achiziția și instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice. Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei, iar selecția beneficiarilor se face pe bază de punctaj, nu în ordinea înscrierii.

Casa Verde Baterii 2026 începe astăzi! Românii pot primi până la 15.000 de lei. Foto: Profimedia

Românii care produc energie electrică prin intermediul panourilor fotovoltaice au la dispoziție o nouă oportunitate de finanțare. Programul Casa Verde Baterii 2026, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), începe astăzi, iar beneficiarii pot obține sprijin financiar pentru instalarea unor baterii care să le permită să stocheze energia produsă în timpul zilei și să o folosească ulterior, inclusiv seara sau noaptea.

Sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice se desfășoară în perioada 20-25 noiembrie 2026. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei, dar nu poate depăși 75% din valoarea totală a proiectului.

Casa Verde Baterii 2026: când se fac înscrierile și unde se depun dosarele

Potrivit calendarului anunțat de AFM, înscrierile persoanelor fizice în program încep vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie miercuri, 25 noiembrie, la ora 23:59.

Cererile se depun online, prin platforma AFM: https://inscrierionline.afm.ro/

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și este destinat persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, adică produc energie electrică din surse regenerabile și sunt racordate la rețeaua de distribuție.

Un aspect important este că solicitanții nu trebuie să aleagă un instalator înainte de înscriere. Aceștia depun direct dosarul în aplicația AFM, iar după aprobarea finanțării au la dispoziție 90 de zile pentru a selecta un instalator validat.

Cine poate primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare

Conform ghidului de finanțare, sprijinul este destinat persoanelor fizice care au statut de prosumator. Sistemul de stocare trebuie să fie nou, să aibă o capacitate de minimum 10 kWh și să fie compatibil cu instalația fotovoltaică existentă.

AFM poate finanța maximum 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența este suportată de beneficiar.

De asemenea, programul stabilește un standard maxim de cost eligibil de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclus.

Sunt eligibile achiziția bateriei, montajul și punerea în funcțiune. Dacă instalația fotovoltaică existentă nu dispune de un invertor hibrid compatibil, acesta poate fi instalat, însă costurile aferente vor fi suportate integral de beneficiar.

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în Casa Verde Baterii

Persoanele care vor să solicite finanțare trebuie să pregătească următoarele documente:

Cererea de finanțare, descărcată din aplicația AFM, completată și încărcată fără semnătură;

Actul de identitate valabil;

Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF;

Certificatul fiscal privind taxele și impozitele locale, emis de primăria de domiciliu;

Certificatul fiscal aferent localității în care va fi instalat sistemul, dacă adresa proiectului este diferită de cea de domiciliu;

Contractul de prosumator, încheiat pe numele solicitantului;

Certificatul de racordare;

O factură de energie electrică emisă pe numele solicitantului în ultimele șase luni.

Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii, iar solicitanții trebuie să verifice cu atenție informațiile înainte de încărcarea dosarului.

Cum se acordă finanțarea: nu contează cine se înscrie primul

Spre deosebire de alte programe de finanțare, Casa Verde Baterii 2026 nu funcționează după regula „primul venit, primul servit”. Proiectele vor primi un punctaj de maximum 100 de puncte, iar finanțarea va fi acordată în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului disponibil.

Conform ghidului actualizat în noiembrie, punctajul se acordă astfel:

Contribuția proprie – maximum 35 de puncte. O contribuție financiară mai mare aduce un punctaj superior.

Capacitatea bateriei – maximum 40 de puncte. Pentru un sistem de 10 kWh se acordă 20 de puncte, iar punctajul maxim este obținut pentru o capacitate de minimum 15 kWh.

Lipsa finanțărilor publice anterioare pentru sisteme de stocare – 25 de puncte. Acest punctaj este acordat solicitanților care nu au mai beneficiat de un asemenea sprijin.

Prin urmare, simpla depunere rapidă a dosarului nu garantează obținerea finanțării. Data și ora înscrierii sunt utilizate doar ca ultim criteriu de departajare în cazul proiectelor cu punctaj egal.

Atenție la prețurile bateriilor și la ofertele instalatorilor

Un aspect important pentru viitorii beneficiari este compararea ofertelor înainte de alegerea instalatorului. Înaintea deschiderii programului, mai mulți prosumatori au semnalat diferențe mari între prețurile unor baterii disponibile pe piață și ofertele primite prin intermediul instalatorilor.

AFM a precizat că plafonul de 15.000 de lei și standardul de 1.500 de lei/kWh sunt limite maxime de finanțare, nu prețuri recomandate pentru echipamente sau servicii. Instituția le recomandă solicitanților să compare ofertele și să ceară detalii privind costurile bateriei și ale instalării.

De asemenea, cheltuielile sunt eligibile numai dacă sunt efectuate după aprobarea finanțării de către AFM. Prin urmare, cumpărarea bateriei înainte de aprobarea proiectului nu reprezintă o cale sigură de a obține ulterior decontarea.

Casa Verde Baterii 2026 reprezintă o oportunitate pentru prosumatorii care vor să utilizeze mai eficient energia produsă de propriile panouri fotovoltaice. Însă, înainte de înscriere, este importantă verificarea documentelor, a compatibilității echipamentelor și a costurilor reale ale investiției.