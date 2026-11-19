Un vaccin administrat anual pentru protecția împotriva gripei ar putea avea beneficii care depășesc prevenirea infecțiilor respiratorii. Un studiu realizat în Statele Unite sugerează că vaccinul antigripal cu doză mare ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de apariție a bolii Alzheimer la persoanele în vârstă, comparativ cu formula standard. Cercetătorii au analizat datele medicale a aproape 165.000 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani și au observat că asocierea favorabilă a fost mai persistentă în cazul femeilor. Rezultatele nu demonstrează că vaccinul previne demența, dar aduc noi indicii despre legătura dintre sistemul imunitar, infecții și sănătatea creierului.

Vaccinul antigripal ar putea reduce riscul de Alzheimer. Foto: arhiva

Vaccinul antigripal cu doză mare, asociat cu un risc mai mic de Alzheimer

Cercetarea a fost realizată de o echipă de specialiști de la Universitatea din Texas, Houston, coordonată de neurologul Paul E. Schulz, profesor la McGovern Medical School din cadrul UTHealth Houston.

Rezultatele au fost publicate la 1 aprilie 2026 în revista științifică Neurology și indică o posibilă legătură între administrarea vaccinului antigripal cu doză mare și o probabilitate mai redusă de diagnosticare a bolii Alzheimer.

Pentru a investiga această asociere, cercetătorii au utilizat date medicale și farmaceutice dintr-o bază de date americană. Au fost incluse persoane de minimum 65 de ani care nu aveau diagnosticate tulburări cognitive la începutul perioadei analizate.

În total, studiul a cuprins 164.797 de persoane, împărțite în două categorii:

120.775 de persoane care au primit vaccin antigripal cu doză mare;

44.022 de persoane care au fost vaccinate cu formula standard.

Participanții au fost monitorizați pentru o perioadă de până la trei ani, iar cercetătorii au urmărit apariția diagnosticelor de Alzheimer în cele două grupuri.

Analiza a evidențiat o asociere între vaccinul cu doză mare și un risc mai redus de Alzheimer, în comparație cu varianta standard. Diferența favorabilă a fost identificată în intervalul de până la 25 de luni în analiza principală per-protocol.

Este important de precizat că rezultatele nu demonstrează că vaccinul antigripal împiedică apariția bolii Alzheimer. Studiul a identificat o asociere statistică, iar natura retrospectivă a cercetării nu permite stabilirea unei relații directe de cauzalitate.

De ce au comparat cercetătorii două tipuri de vaccin antigripal

Un aspect important al analizei este metodologia aleasă. Oamenii de știință nu au comparat persoane vaccinate cu persoane care nu au primit niciun vaccin, ci au urmărit diferențele dintre două grupuri care au beneficiat de imunizare antigripală.

Această abordare a fost aleasă pentru a limita influența unor factori care pot distorsiona rezultatele studiilor observaționale. De exemplu, persoanele care aleg să se vaccineze pot avea și alte obiceiuri asociate cu o stare de sănătate mai bună sau cu accesul mai frecvent la servicii medicale.

Prin compararea celor două formule, cercetătorii au încercat să afle dacă intensitatea răspunsului imun ar putea avea o legătură cu riscul de apariție a bolii Alzheimer.

Vaccinul antigripal cu doză mare este destinat în special persoanelor în vârstă. Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul imunitar își poate pierde din eficiență, iar organismul răspunde mai slab atât la infecții, cât și la vaccinare.

În cazul vaccinului antigripal inactivat cu doză mare, cantitatea de antigen este de patru ori mai mare decât cea utilizată în formula standard. Scopul este obținerea unui răspuns imun mai puternic și a unei protecții mai bune împotriva gripei.

Comparația realizată de echipa americană oferă astfel indicii suplimentare despre posibila legătură dintre stimularea sistemului imunitar și sănătatea neurologică.

Femeile ar putea beneficia mai mult de efectul observat în studiu

O altă constatare importantă a cercetării vizează diferențele dintre femei și bărbați.

Atunci când au analizat separat cele două categorii, oamenii de știință au observat că asocierea dintre vaccinarea cu doză mare și probabilitatea mai mică de Alzheimer s-a menținut pe o perioadă mai lungă în cazul femeilor.

În analiza per-protocol, diferența a fost semnificativă statistic în primele 13 luni după vaccinare pentru participantele de sex feminin.

În cazul bărbaților, rezultatele au fost mai puțin constante. Diferențe semnificative au fost identificate doar în anumite intervale și în analiza de tip intention-to-treat.

Cele două metode statistice au particularități diferite. Analiza per-protocol ia în considerare participanții care au respectat procedurile stabilite în protocolul cercetării, în timp ce analiza intention-to-treat îi include pe toți participanții repartizați inițial în grupurile studiului, indiferent de respectarea ulterioară a procedurilor.

Deocamdată, cercetătorii nu au identificat o explicație clară pentru diferențele observate între sexe. Printre ipotezele luate în calcul se numără particularitățile răspunsului imun, diferențele biologice dintre femei și bărbați sau influența altor factori care nu au fost pe deplin analizați.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă aceste diferențe reflectă un mecanism biologic real.

Cum ar putea vaccinarea împotriva gripei să influențeze sănătatea creierului

Legătura dintre vaccinul antigripal și boala Alzheimer este investigată inclusiv prin prisma inflamației și a modului în care sistemul imunitar reacționează la infecții.

Gripa poate provoca reacții inflamatorii importante în organism, mai ales în cazul persoanelor vârstnice. Aceste procese nu se limitează întotdeauna la sistemul respirator, ci pot avea efecte și asupra funcționării creierului.

Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul imunitar și mecanismele prin care organismul protejează țesutul cerebral suferă modificări. Din acest motiv, infecțiile severe și inflamația sistemică ar putea avea consecințe mai importante asupra sănătății neurologice.

Una dintre explicațiile analizate de cercetători este că prevenirea gripei și reducerea riscului de complicații ar putea limita indirect episoadele inflamatorii care afectează organismul.

O altă ipoteză pornește de la efectul vaccinării asupra sistemului imunitar. Stimularea acestuia ar putea influența anumite mecanisme prin care organismul gestionează procesele asociate bolilor neurodegenerative.

Totuși, aceste explicații reprezintă ipoteze biologice și nu mecanisme demonstrate de cercetarea publicată în revista Neurology. Studiul nu a stabilit dacă asocierea identificată este rezultatul protecției împotriva gripei sau al altor efecte ale răspunsului imun.

Ce arată studiul din 2022 despre vaccinarea antigripală și riscul de Alzheimer

Cercetarea publicată în 2026 continuă o direcție de investigație începută de aceeași echipă cu mai mulți ani în urmă.

În 2022, o parte dintre cercetători au publicat în Journal of Alzheimer's Disease un studiu amplu, care a inclus aproape două milioane de persoane vârstnice din Statele Unite.

Rezultatele au arătat că persoanele vaccinate împotriva gripei au avut un risc relativ cu aproximativ 40% mai mic de a dezvolta boala Alzheimer în perioada urmărită, comparativ cu persoanele care nu primiseră vaccinul.

Noua cercetare a urmărit o întrebare diferită: dacă tipul de vaccin administrat și cantitatea de antigen ar putea influența această asociere.

Cele două rezultate nu trebuie confundate. Reducerea relativă de aproximativ 40% a fost observată în studiul din 2022, care a comparat persoanele vaccinate cu cele nevaccinate. În schimb, cercetarea din 2026 a analizat diferențele dintre persoanele care au primit vaccinul cu doză mare și cele imunizate cu formula standard.

Prin urmare, noul studiu nu confirmă o reducere cu 40% a riscului de Alzheimer prin administrarea vaccinului cu doză mare, ci aduce informații suplimentare despre posibila influență a formulei vaccinale.

Ce recomandări există pentru vaccinarea antigripală după 65 de ani

În Statele Unite, autoritățile sanitare recomandă persoanelor cu vârsta de minimum 65 de ani să primească, atunci când sunt disponibile, vaccinuri antigripale cu doză mare, recombinante sau cu adjuvant, în locul formulelor standard fără adjuvant.

Recomandarea a fost adoptată în 2022 și are la bază în principal dovezile privind protecția mai bună pe care aceste vaccinuri o pot oferi persoanelor în vârstă împotriva gripei.

Și în România există posibilitatea vaccinării antigripale cu formule cu doză crescută pentru persoanele vârstnice. În ceea ce privește compensarea, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani beneficiază de vaccin antigripal compensat integral, în condițiile prevăzute de sistemul CNAS și pe baza prescripției medicale.

Pentru persoanele cu vârste între 60 și 64 de ani, compensarea depinde de existența unor afecțiuni cronice și de încadrarea în categoriile eligibile.

Cercetarea americană aduce o perspectivă interesantă asupra posibilelor beneficii suplimentare ale vaccinării antigripale, însă nu schimbă deocamdată recomandările medicale. Vaccinul cu doză mare este utilizat pentru protecția împotriva gripei, iar posibila asociere cu un risc mai mic de Alzheimer trebuie confirmată prin studii suplimentare.