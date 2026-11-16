 Efectele nebănuite ale cafelei asupra sănătății! Ce au descoperit oamenii de știință despre consumul zilnic
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Efectele nebănuite ale cafelei asupra sănătății! Ce au descoperit oamenii de știință despre consumul zilnic

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Consumul zilnic de cafea produce modificări importante la nivelul sistemului digestiv, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga și publicat în revista științifică Gut Microbiology. 

Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea în fiecare zi
Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea în fiecare zi Foto: pexels

Pentru a observa exact ce se întâmplă în interiorul corpului uman, oamenii de știință au apelat la o metodă inedită, folosind o mică capsulă electronică înghițită de participanți, care a monitorizat în timp real traseul prin tubul digestiv.

Ce efecte are cafeaua asupra sistemului digestiv

Cercetarea a implicat 61 de adulți din Danemarca, împărțiți în două grupuri: primul a inclus persoane care au consumat între una și cinci cești de cafea pe zi, în cel puțin patru dintre cele opt zile ale studiului, iar al doilea a fost format din persoane care beau cafea mai rar. Capsula electronică ingerată de aceștia a măsurat timpul de tranzit al alimentelor prin tractul gastrointestinal, temperatura, nivelul de aciditate și contracțiile intestinale, potrivit Euronews.

Rezultatele au arătat că persoanele care consumă cafea în mod regulat prezintă o diversitate mult mai mare a microorganismelor din intestin, confirmând observațiile altor cercetări potrivit cărora această băutură influențează pozitiv microbiomul intestinal. Francesca Bucci, coordonatoarea studiului și doctorandă în cadrul Departamentului de Nutriție, Exercițiu Fizic și Sport al Universității din Copenhaga, a explicat că obiceiul de a bea cafea frecvent pare să modifice modul în care funcționează intestinele.

Ce se întâmplă în organismul celor care consumă cafea frecvent

Una dintre cele mai relevante descoperiri ale studiului vizează faptul că băutorii fideli de cafea au un nivel de aciditate mult mai scăzut în intestinul subțire comparativ cu cei care consumă această băutură doar ocazional. Totodată, cercetătorii au remarcat o legătură clară între consumul ridicat de cafea și un număr crescut de contracții ale colonului – acele mișcări musculare care împing conținutul alimentar prin sistemul digestiv.

Potrivit Francescăi Bucci, aceste contracții favorizează digestia, ajută musculatura intestinală să funcționeze corect și pot reduce semnificativ riscul de constipație. În schimb, oamenii de știință subliniază că nu este încă limpede dacă nivelul mai scăzut de aciditate din intestinul subțire aduce un beneficiu real sănătății sau dacă ar putea avea și efecte nedorite.

Este cafeaua responsabilă în mod direct pentru aceste schimbări?

Specialiștii atrag atenția că datele actuale nu demonstrează o relație directă de tip cauză-efect, întrucât cercetarea a urmărit doar obiceiurile naturale de consum ale participanților. Cu toate acestea, Henrik Munch Roager, profesor asociat și coordonator al unui grup de cercetare în cadrul aceluiași departament de la Universitatea din Copenhaga, consideră că diferențele observate nu sunt o simplă coincidență, având în vedere că studii anterioare au dovedit deja impactul cafelei asupra secreției de acid gastric și faptul că mulți oameni simt imediat efectul acesteia asupra tranzitului intestinal.

Pentru a elucida pe deplin mecanismele prin care cafeaua influențează colonul și digestia, echipa de cercetători pregătește un nou studiu, în care cantitatea de cafea consumată de participanți va fi strict controlată.

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